Elrendelték a nyomozást a Szombathelyi Médiaközpont ügyvezetője miatt

A Mátészalkaleaks szerint máshogy nem lehet kibírni az utazást.

Túlélőcsomagot osztottak a Mátészalka és Debrecen között közlekedő vonaton utazóknak. A Mátészalkaleaks nevű csoport aktivistái a vonatok késése miatt tiltakoztak – számolt be róla az RTL Klub Híradója. Az aktivisták szerint rejtvényekkel és frissítőkkel lehet csak kibírni az egyre hosszabb utazást. Cukorkát, tollat és kislámpát is tettek a 150 csomagba. Úgy látják, hogy mozdonyhibák miatt gyakran több mint egy órát késnek a vonatok, ezért van szükség a felszerelésre. Akciójukkal azt akarják elérni, hogy jobb állapotú mozdonyokat vessenek be a mátészalkai vasútvonalon, és rendesen tartsák karban őket. A MÁV-tól azt írták, felújítják a vonalat, ezért csökkenhet a menetidő, várhatóan két év múlva . A MátészalkaLeaks elnevezésű csoport évek óta küzd azért, hogy felújítsák ezt a szárnyvonalat . Egyik aktivistájuk például 2018 júliusában csigajelmezbe öltözött , és egy szakaszon futva faképnél hagyta a vonatot, amely a két város közötti 78 kilométeres távolságot csaknem két óra alatt küzdi le.