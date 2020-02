Menye lakását bérelte a tapolcai fideszes politikus, mi álltuk a cechet

Közel három millió forintot fizetett ki az Országgyűlés a Fenyvesi Zoltán albérlete után. A lakás és a pénz is családban maradt.

Menye ingatlanját bérelte közpénzből Fenyvesi Zoltán tapolcai fideszes képviselő – tudta meg a Blikk . A két évvel ezelőtti választáson első ízben egyéni parlamenti mandátumot szerző kormánypárti politikusnak az Országgyűlés Hivatala 2018 augusztusától 2019. szeptember végéig bérelt egy fővárosi ingatlant, havonta 200 ezer forintért

A 14 hónap alatt a hivatal 2,8 millió forintot fizetett ki a rezsit is tartalmazó bérleti díjra a tulajdonosnak, aki nem más, mint Fenyvesi fiának barátnője, később felesége.

A lap kikérte az országgyűlés sajtóirodájától a vonatkozó szerződést, amelyből kiderült, hogy egy 46 négyzetméteres külkerületi panellakásról van szó. A választás azért is különös, mert az ingatlan autóval fél, tömegközlekedéssel majdnem egy órára van a Parlamenttől, noha a hivatal épp azért bérel lakást a vidéki képviselőknek, hogy könnyedén bejárhassanak a munkahelyükre. Ráadásul a rendelkezésre álló keretből a rokon lakása helyett Fenyvesi egy belvárosban lévő, jóval exkluzívabb ingatlant is kaphatott volna anélkül, hogy egy fillért is kellett volna fizetnie. Így tesz egyébként 2019 szeptembere óta, a családi panellakás helyett ugyanis már egy közel 100 négyzetméteres, a Kossuth tér szomszédságában lévő lakást bérel neki az Országgyűlés havi 328 ezer forintért.

A politikus a napilap megkeresésére elismerte, hogy fia barátnőjétől bérelte az ingatlant, a váltást pedig a két fiatal tavaly nyári esküvőjével indokolta. – Házasságkötésük után az Országgyűlés Hivatalán keresztül felmondtam a 2018. augusztus 1. hatállyal kötött bérleti szerződést, bár a jogszabály erre nem kötelezett volna, hiszen a magyar Polgári Törvénykönyv 8:1. paragrafusa szerint nem közeli hozzátartozóm – fogalmazott Fenyvesi. A szerződés ugyanakkor majdnem három hónappal a frigyet követően szűnt csak meg. A képviselő érvelése helytálló, ugyanis fura módon a visszaélések elkerülése érdekében a fiától nem bérelhetne ingatlant, annak feleségétől viszont minden további nélkül igen. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint visszaélés gyanújára ad okot, ha a közpénz egy politikuson keresztül a családi kasszába vándorol át.

Az emberek nehezen hiszik el, hogy ilyen esetben piaci mechanizmusok érvényesülnek. Szigorítani kellene a lakásbérleti szabályozást, hiszen akkor legalább megnehezítené a törvény, hogy trükközzenek a politikusok –

magyarázta az újságnak nyilatkozó szakértő. Az országgyűlési képviselők számtalan juttatást kapnak a fizetésük mellé, a legértékesebbek közé tartozó lakásbérletet viszont csak akkor vehetik igénybe, ha sem nekik, sem a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozóiknak nincs a fővárosban ingatlanjuk. Az országgyűlés jelenleg közel 350 ezer forintig állja a bérleti díjat, ez az összeg azonban az évente emelkedő képviselői tiszteletdíjjal arányosan nő.