Körözik a leggazdagabb bolgárt

Majd egy tucat bűncselekménnyel gyanúsítja a bolgár főügyész országa leggazdagabb emberét, s kérte az Egyesült Arab Emírségeket – adják ki Vaszil Bozskovot. A másfél milliárd dolláros vagyon gazdája Dubajban házi őrizetben várja hogyan alakul a sorsa. Közben az EAE illetékes hatósága is vádat emelt Bozskov ellen. A bolgár és az orosz sajtóban pedig rövid polémia folyt arról, hogy közbenjárt-e a bolgár férfi érdekében az orosz külföldi titkosszolgálat az EAE vezetőinél. A most 63 éves Bozskov harminc év alatt utcai nepperből emelkedett az ország legrafináltabb gengszterei és nagytőkései közé. A volt matematikus és közgazdász először pénzváltó üzleteket nyitott, kaszinókat, majd biztonsági céget alapított ám hamarosan ő uralta a bolgár szerencsejátékipart. Ennek az ágazatnak hatalmas médiamegjelenése van – a köreiben csak Koponyaként emlegetett Bozskov uralkodó szerepet szerzett a médiában is. A hatalom Bulgáriában is kötődik a futballhoz, Bozskov egy időben a szófiai CSZKA tulajdonosa volt. Onnan kiszorították, most a szintén fővárosi Levszki futballklub az övé. Bozskovot évek óta a legnagyobb maffiafőnökök és oligarchák között tartották számon, így emlegette őt korábban a Wikileaksben két amerikai nagykövet is. Ezzel együtt sikerült megőriznie a pozícióit, s a legutóbbi időkig övé volt a kaparós sorsjegyeket forgalmazó cég, a Nemzeti Lutri. Most a parlament hozott egy törvényt, amellyel visszaállamosítanák ezt az aranytojást tojó óriástyúkot. (A sorsjegyek fő vásárlói a szánalmas összegekből élő nyugdíjasok.) A lutritörvénnyel szinte egy időben emelt vádat Gesev főügyész Bozskov ellen gyilkosság, zsarolás, bűnszervezet létrehozása és vezetése, valamint az államnak járószerencsejáték-illetékek visszatartása miatt. Ehhez utólag még hozzátették a műkincsekkel való visszaélés vádját is. A milliárdos szívesen szerepelt a művészetek és a nemzeti örökség pártfogójaként is. Létrehozott egy Trákia nevű alapítványt, amely elképesztő ókori műkincs tulajdonosa. Ezeket az aranykincseket bemutatták Szófiában és Moszkvában is. Hivatalos külföldön vette a balkáni sírokból származó kincseket, de egy interjújában bevallotta: olyan emberektől vásárolok, akik sírrablóktól vásárolnak. Furcsa módon az elmúlt évtizedekben a különböző színezetű kormányok – beleértve az immár tíz éve hatalmon lévő Bojko Boriszov jelenlegi jobboldali miniszterelnököt - nagy tisztelettel viseltettek a Koponya iránt. Sokan kérdezik, miért a mostani fordulat, s vajon sikerül-e bíróság elé állítani a leggazdagabb bolgárt? Ha így történne, az átrendezné a teljes politikai színpadot. A bolgár pártok (a bal és jobboldal egyaránt) organikus kapcsolatban állnak az országot tulajdonló oligarchákkal, amelyek birtokolják szinte a teljes médiát. Napvilágra kerülnének egyrészt az orosz oligarchákkal, a maffiával és az orosz titkosszolgálattal fennálló kapcsolatok és függések. Beszélni kellene az államot átitató korrupcióról, amelynek Bulgáriában is az EU-források megdézsmálásából táplálkozik.