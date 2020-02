Szándékosan a tömegbe gázolt egy német autós, több tucatnyian megsérültek

Valóságos örömünneppé kívánták varázsolni Donald Trump indiai látogatását.

Mind az újraválasztását remélő amerikai elnök, mind látványos, saját fontosságát kiemelő rendezvényektől és nem ódzkodó és az indiai önérzetet erősíteni kívánó indiai miniszterelnök, Narendra Modi számára fontos volt ez a vizit. A két politikai vezető mintegy félszázezer ember előtt beszélt az új, az Gudzsarát államban található ahmedabadi, Motera nevű krikettstadion avatóján. A várost plakátok sorával díszítették fel, amelyek a két nemzet barátságát voltak hivatottak hirdetni. Az utak mellett ezrek köszöntötték az amerikai vendéget. Mindez nagyon is ínyére volt Trumpnak, aki a tőle megszokott módon, nem éppen szerénységét csillogtatva készült az eseményre. „Néhányak azt mondják, ez lesz India történetének legfontosabb eseménye. Ezt mondta nekem a miniszterelnök is” – fejtette ki Trump elutazása előtt. Az amerikai elnök azt is állította, hogy a repülőtértől a stadionig hétmillióan köszöntik Ahmedabadban. Bár kétségkívül Gudzsarát – Modi szűkebb pátriája - legnépesebb településéről van szó, amely a hetedik legnagyobb Indiában, becslések szerint az agglomerációval együtt élnek itt 6,3 millióan. Szakértők szerint fordítási hibából fakadhat, hogy Trump százezrek helyett milliókról beszélt. Nem ez az első alkalom, hogy az amerikai elnök és az indiai kormányfő stadionban mutatkoznak együtt. Szeptemberben, Texasban, amerikai futballstadionban jelentek mega nyilvánosság előtt, amivel jelezni kívánták, új fejezet kezdődik a világ – egyelőre – második legnépesebb állama és az Egyesült Államok történetében. A novemberi elnökválasztásra készülő Trump a mintegy négymillió, indiai gyökerekkel rendelkező amerikai állampolgárnak is jelezni kívánta, hogy az ázsiai állam nagy barátja. Ők egyébként inkább a demokrata jelöltekre adják a voksukat. Az Egyesült Államok számára India azért is fontos partner, mert egyfajta ellensúly lát benne a nagy rivális Kínával szemben. India, kivált azóta, hogy 2014 májusa óta Modi ül a miniszterelnöki székben, mind jelentősebb katonai és politikai befolyásra törekszik Ázsiában. A két ország közötti kereskedelmi kapcsolat értéke 2018-ban elérte a 142,6 milliárd dollárt. Ettől függetlenül kereskedelmi ügyekben nem nagy az összhang, tavaly vámokat vezettek be a másik ország bizonyos termékeivel szemben, Újdelhi ugyanakkor nagyon is számít az amerikai fegyverekre, harci helikopterekre. Trump hétfőn bejelentette, hárommilliárd dollár értékben szállítanak katonai felszereléseket, eszközöket Indiának. India egyébként kínosan ügyel arra, hogy Kína riválisának állítsák be. Azt emelik ki az ország vezetői, jó kapcsolatokra törekednek Pekinggel. Az Egyesült Államok mindenesetre az indiai hadsereg megerősítésében érdekelt, ahogy egy washingtoni illetékes fogalmazott, az ország biztosítja a térség stabilitását. Ahmedabad után az amerikai elnök feleségével Agrába, a Tadzs Mahal városába utazott tovább, megtekintették az ENSZ világörökségéhez tartozó márványból készült mauzóleumot. Trump kedden, Delhiben politikai vezetőkkel folytat megbeszéléseket, s a vizit a számára adott esti bankettel zárul.