Ausztria felkészült a koronavírusra

Az elkövetőt a helyszínen elfogták, a hatóságok egyelőre nem politikai vagy vallási indíttatású támadásról beszélnek.

Belehajtott egy autós a tömegbe hétfőn egy farsangi felvonuláson a németországi Volkmarsenben. Legkevesebb 10, későbbi hírek szerint jóval több ember megsérült. Az autó vezetőjét a helyszínen elfogták. Az eset egy szupermarket mellett történt, a Mercedes kombit vezető sofőr egy kerítést is áttört - írja az esetről a Spiegel.de . Hozzáteszik, a sérültek között - akik számáról nincs pontos információjuk - gyerekek is vannak. Az autós nagyjából 30 métert tett meg az emberek között, egy nyilatkozó szemtanú szerint közben még gyorsítani is próbált. Egy másik szemtanú a Bildnek arról beszélt, hogy a gázolás után többen megpróbáltak rátámadni a sofőrre, a rendőröknek kellett megvédeniük a feldühödött emberek haragjától.