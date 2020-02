Egyelőre tünetmentesek a karanténban lévő magyar diáklányok

- Ma reggel indult el a lányom az iskolájával egy hétre síelni Olaszországba. Gondolkodtunk, hogy elengedjük-e, de úgy voltunk vele, a hegyekbe mennek, nem a járvánnyal érintett területekre, így nem lehet bajuk. Ennek ellenére néhány osztálytársának a szülei úgy döntöttek, bár vasárnap még nem zavarták őket a koronavírus olaszországi terjedéséről szóló hírek, ma délután mégis inkább kimennek a gyerekeikért. Nem is elsősorban a fertőzésveszély miatt, sokkal inkább attól tartva, hogy lezárják a határokat és kinn reked a gyerek. Engem is elbizonytalanítottak, lehet, hogy mi is inkább hazahozzuk idő előtt a lányunkat – mondta egy középiskolás lányáért aggódó kaposvári férfi. Noha a külügyminisztérium mindenkit arra kért, fontolja meg észak-olaszországi utazását, ahogyan az országos tisztifőorvos sem javasolja jelenleg az itáliai kirándulást, a síszezon miatt sokan indulnak útnak, hiszen előre lekötött foglalással rendelkeznek a hegyekbe.

- Egyelőre nem volt visszamondásunk – mondta a Népszavának Péter, aki a Trento melletti Monte Bondone síterepen dolgozik pincérként. – A szállodák és az éttermek tulajdonosai azonban nagyon félnek, hogy hamarosan vége az idénynek, ami itt komoly katasztrófát jelentene, hiszen áprilisig ebből él mindenki. A vendégeken nem látszik, hogy tartanának valamitől, ugyanúgy tele vannak a hütték, mint máskor. Mi úgy 150 kilométerre vagyunk Padovától, ami az egyik fertőzési gócpontnak számít, s ahol néhány településen elrendelték a karantént, vagyis elvileg nem lehet baj. A kaposvári Gábor, havonta utazik ki Noaléba, s jelenleg is a Velencétől és Padovától egyaránt úgy 15-20 kilométerre található városban időzik. - Noha viszonylag közel vagyunk a karanténos területhez, itt semmi jele a pániknak – felelte megkeresésünkre. - Vasárnap este tele voltak az éttermek, a kocsmák, nem látszott az embereken, hogy tartanának a vírustól. Szombaton Bolognában voltunk, azaz Padovától délre, este ott is hömpölygött a tömeg az utcákon, a vendéglátó helyeken alig lehetett asztalt kapni. Egyelőre a boltokban sem látni különösebb tömeget, bár ez természetesen órák alatt megváltozhat. Az persze látványos, hogy a kézfertőtlenítő folyadékokat lerabolták a boltokból és aranyárban árulják a neten. Illetve egész Venetóban bezárták az iskolákat, egyelőre erre hétre, valamint elhalasztják a sportrendezvényeket, s elővigyázatosságból bezártak a konditermek és szünetelnek a jógatanfolyamok. A munkáltatók is rugalmasabbak, aki olyan munkát végez, melyet otthonról is lehet csinálni, azoknak engedélyezték, hogy ne járjanak be a munkahelyükre.

A velencei karnevál programjait lemondták Fotó: ANDREA PATTARO / AFP

Gábor nem tart a koronavírus-fertőzéstől, s úgy tapasztalta, a helyieket sem foglalkoztatja olyan szinten a járvány, mint azt a híradások sugallják. - Akikkel beszéltem, mind úgy gondolják, túlreagálták a hatóságok a vírust – állította. – Szerintük egy átlagos influenza-járvány esetén is van ennyi megbetegedés. Persze ebben valószínűleg benne van az olaszok született optimizmusa is. Én sem tartok tőle, hogy bármi bajom lehet, az eddigi egyetlen kellemetlenség, hogy éppen ma akartam elmenni Velencébe a karneválra, de lefújták.