Több tízezren tisztelegtek Kobe Bryant emléke előtt Los Angelesben

Los Angelesben helyi idő szerint hétfő délután több tízezer ember részvételével tisztelegtek Kobe Bryant, volt olimpiai bajnok kosárlabdázó, az Észak-amerikai Profi Kosárlabdaliga (NBA) volt tagja emléke előtt. A január 26-án helikopter-balesetben elhunyt sportoló életét ünneplő, pályafutását beszédekkel és filmrészletekkel felidéző emlékünnepséget az Egyesült Államok egyik legismertebb sportcsarnokában, a Staples Centerben tartották. A csarnokban húszezer ember gyűlt össze, s az épület előtt is ezrek szorongtak és követték figyelemmel a kivetítőn az ünnepséget. A rendezvényen megemlékeztek Bryant kislányáról, a helikopteren vele lévő 13 éves Giannáról és a fedélzeten velük utazó másik hét elhunyt személyről is. A tisztelgő ünnepség Bryant személyes életének és sportkarrierjének epizódjait felelevenítő filmmel kezdődött, majd Beyoncé énekelt. Ovációval fogadott előadása végén a sztárénekesnő tekintetét a magasba szegezte, ahol Kobe Bryant óriásfotója mellé a sportmezét függesztették ki. A „Kobe és Gianna Bryant életének megünneplése” címet viselő rendezvényt nem véletlenül tartották február 24-én. Az özvegy, Vanessa Bryant kérése volt ez: a sportoló ugyanis 20 esztendőn keresztül, amíg a Los Angeles Lakers játékosa volt, a 24-es számú mezt viselte. A megemlékezésen jelen volt a Lakers teljes jelenlegi csapata, az NBA sztárjai, köztük LeBron James, Michael Jordan és Magic Johnson. A szórakoztatóipar sztárjai énekkel emlékeztek a nagyszerű sportemberre. Alicia Keys Beethoven Holdfény szonátáját adta elő, Christina Aguilera az Ave Mariát énekelte. Mások pedig életének kedves történeteit idézték fel beszédjükben. Michael Jordan könnyes szemmel mondta: „amikor Kobe meghalt, életem egy darabja halt meg vele”. Rob Pelinka, a Los Angeles Lakers menedzsere és Bryant régi barátja úgy fogalmazott: „a katasztrófa napján a világ mintha kifordult volna tengelyéből, mindannyiunk számára”. Sabrina Ionesco, oregoni kosárlabdasztár – a női kosárlabdát intenzíven segítő Bryant egyik tanítványa – a Giginek becézett Gianna Bryantra emlékezett. „Gigi jelentette a jövőt és Kobe tudta ezt” – emlékezett. Az egybegyűltek – a Bryant életének epizódjait is felidéző beszédek közben – hol nevettek, hol könnyeztek. Könnyes szemmel fogadták az özvegy Vanessa Bryant szintén könnyek között elmondott beszédét is. Vanessa Bryant 1999 óta volt Kobe Bryant felesége és négy kislányuk született. Beszédében dicsérte férje odaadó családi életét. „A legfantasztikusabb férj volt... A mindenem volt” – mondta sírva. Megemlékezett a balesetben elhunyt 13 éves kislányukról is. „Isten tudta, hogy nem lehetnek meg egymás nélkül ezen a Földön. Együtt kellett magához vinnie őket” – fogalmazott, majd elhunyt férjének üzenve azt mondta: „Bébi, te vigyázz a mi Giginkre!”. A mintegy kétórás ünnepség Bryant híres „Kedves kosárlabda!” című kisfilmjével ért véget. Még a rendezvény előtti órákban Vanessa Bryant pert indított a helikoptert működtető társaság ellen. A perkereset szerint a baleset a pilóta, Ara Zobayan gondatlansága és hanyagsága miatt következett be, mert rendkívül rossz időjárási körülmények között, erős ködben indult útnak.