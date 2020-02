Bayer Zsolt uniós támogatásból hirdetheti véleményét

Egyelőre megjósolhatatlan, hogy hol és mikor lesz a járvány csúcspontja, vagy mikor érhet véget. Nincs tudományos bizonyíték arra sem, hogy a melegebb napokkal elmúlik a veszély.

Kevesebbet tudunk a vírusról, mint eddig gondoltuk – mondta a Népszavának Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, aki szerint elég nagy baj, hogy nem sikerül Kínán belül tartani a járványt. Irak, Irán, Olaszország és Dél-Korea mind önálló gócpontokká váltak. Ez azért is probléma, mert azt jelenti, hogy mostantól a járványügyi hatóságok futnak a vírus után. Hozzá kell szokniuk az embereknek a pandémia gondolatához, azaz, hogy mostantól bárhol előfordulhat, hogy karantént vonnak települések köré. A vírus nem területről területre terjed, hanem véletlenszerűen bukkan fel, éppen ezért nem zárható ki, hogy nálunk is megjelenik. Kemenesi Gábor szerint most az a legfontosabb, hogy az emberek fölkészüljenek, és máris elkezdjék gyakorolni, hogy milyen az, amikor nem piszkálják az arcukat, nem nyúlnak a szájukhoz, szemükhöz és gyakran mosnak kezet. Egyelőre ugyanis megjósolhatatlan, hogy hol és mikor lesz a járvány csúcspontja, vagy mikor érhet véget. A kutató szerint nincs tudományos bizonyíték arra sem, hogy a melegebb napokkal megszűnik a járvány, erről egyelőre fogalmunk sincs. Általában a koronavírusok úgy viselkednek, hogy az influenza szezonban több van belőlük. Ám, hogy ez az új koronavírus is így viselkedik vagy sem, azt még nem tudjuk. Arra, hogy a japán hajó magyar utasának nincsenek tünetei és mégis kimutatták a szervezetében a vírust, a kutató azt mondta: nem tudjuk, hogy a tünetmentes emberek fertőznek-e, mert ha igen, jó eséllyel újabb gócpontok jöhetnek létre a világban. Ezekre a kérdésekre kellene gyorsan választ találni – mondta, mert a járvány már egy hónapja tart és ehhez képest elég keveset tudunk még mindig a vírusról. Most a hatóságoknak kell megfelelő komolysággal kezelniük a helyzetet, azért, hogy időben tudjanak adekvát válaszokat adni és megelőzhető legyen az Olaszországéhoz hasonló esemény sorozat.