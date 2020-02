Tenerifén karantén alá helyeztek egy egész szállodát

Kedden két beteget jelentettek Tirol tartományban. Az első horvátországi fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban tartózkodott.

Megjelent Horvátországban az új típusú koronavírus. Andrej Plenkovic horvát kormányfő az MTI tudósítása szerint a koronavírussal foglalkozó válságstáb zágrábi ülését követően jelentette be, hogy az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban tartózkodott. Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a férfit jelenleg egy zágrábi kórház fertőzőosztályán tartják karanténban, az állapota kielégítő.

Bezártak a múzeumok hét olasz tartományban

A Covid-19 vírus észak-olaszországi terjedése miatt Lombardia, Piemont, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Trentino-Alto Adige és Friuli-Venezia Guilia magán- és közgyűjteményeit arra szólította fel az egészségügyi hatóság, hogy tartsanak zárva. Ezzel egy időben a kulturális miniszter az egész országban törölte a hónap első vasárnapjára érvényes ingyenes múzeumi belépés lehetőségét is egyelőre. Velence minden múzeuma – köztük a Dózse-palota és a Correr Múzeum, de a muranói Üvegmúzeum is – bezárt hétfőn. Szóvivőjük a lapnak elmondta, kedden dönt a kormány és a tartomány arról, hogy meddig maradnak zárva, de vasárnapig valószínűleg így lesz. Honlapján közölte a velencei Peggy Guggenheim-gyűjtemény, hogy március elsejéig szintén nem fogad látogatókat. A velencei karneválnak, mely keddig tartott volna, már vasárnap véget vetettek. Lombardia tartomány egy illetékese, Giulio Gallera azt közölte, hogy a milánói múzeumok legalább egy hétig, a Brera-képtár március 3-áig zárva tart. Piemont fővárosa, Torinó múzeumait is arra utasították, hogy legalább szombatig ne nyissanak ki. A Ferrari autógyár mindkét múzeumát, a maranellóit és a modenait is bezárta. Egyelőre nem tudni, az intézkedések mennyire érintik a Forma-1-es csapat munkáját a négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel.