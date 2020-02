Karanténba szállítanak egy magyar kamionsofőrt

A fővárosi közszolgáltató cégeknél ledolgozott évek után pluszpénz jár.

Immár biztos, hogy nem kell Budapest tömegközlekedését megbénító sztrájktól tartani, Karácsony Gergely főpolgármester, valamint Tüttő Kata és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesek jelenlétében kedden délután aláírták a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) idei bérmegállapodását. A múlt pénteken lezárult alkuban ugyan csak a három legnagyobb, reprezentatív szakszervezet vett részt, de a bérfejlesztés a cég minden dolgozóját érinti, így összesen 11 szakszervezet vezetője és Bolla Tibor vezérigazgató névjegye szerepel a megállapodáson. A sztrájk előszobájának tartott kollektív munkaügyi vita eredményeként a munkáltató 10 százalékos átlagos alapbéremelést vállalt, vagyis 2 százalékkal megemelte eredeti ajánlatát. Az érdekvédők látszólag többet engedtek, hiszen 15 százalékot követeltek, de az alapbéremelésen felül számtalan további pótlékot is sikerült kiharcolniuk. Elérték, hogy januárra és februárra bruttó 60 ezer forintos egyszeri bérkiegészítést kapjanak a munkatársak, március 1-től pedig a 8 százalékos, de minimum 35 ezer forintos alapbéremelésen túl tíz százalékkal emeljék a távolléti díjat, 200 ezer forintra növekedjen a cafetéria juttatás, magasabb jutalmakat kapjanak a kiemelkedően teljesítő és valamivel gyorsabban lehessen felfelé lépni a bértarifa sávok között. A BKV vállalta, hogy a főiskolai végzettségűek minimális bruttó havi bére nem lehet kevesebb 360 ezer forintnál, az egyetemi diplomával rendelkezőké 400 ezernél, a speciális szakmai tudással rendelkezőknél pedig 420, illetve 460 ezer forint az alapbér legkisebb összege. Bevezetik a „Budapest-pótlékot”, ami minden a cégnél ledolgozott év után a minimális alapbér 0,4 százalékával növeli a dolgozók keresetét. A szakszervezetek szeretnék egy százalékig emelni a keretet a következő években. További ösztönző pótlékokat kapnak a villamos-, a busz- és trolivezetők, a metrónál dolgozók, de pluszpénz jár annak a sofőrnek, aki „első ajtós” járaton jegyellenőrzést is végez, továbbá annak a diszpécsernek is, aki csökkenteni tudja a járatkimaradásokat. Ha pedig mindezek után is marad pénz az egyes igazgatóságok kasszájában, az összeget a szakmunkások és a nélkülözhetetlen „kulcsemberek” megtartására fordíthatják. A megállapodás szerint minden teljes munkaidőben foglalkoztatott BKV alkalmazott ezeken túl 16 100 forintos egyszeri ajándékutalványt kap a decemberi bérkifizetéssel egy időben. A cég vezetése azt is vállalta, hogy folytatják a munkakörülmények javítását, az öltözők, végállomások, munkásszállók felújítását és felszerelését például klímákkal és mikrohullámú melegítőkkel. Cserében a szakszervezetek elfogadták, hogy ebben az évben nem indítanak újabb bérvitát.