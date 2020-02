Rengéseket mértek a Mars belsejében

A magasvérnyomás okozta veseelégtelenségben szenvedő 52 éves férfi a műtét után tizenkét nappal hazamehetett és azóta is jól van.

Az ötezredik veseátültetést egy 52 éves férfin hajtották végre, aki az Eurotransplanton keresztül jutott veséhez, amelyet repülővel szállítottak Budapestre. Mintegy 100 ember összehangolt munkájának köszönhetően 17 óra alatt, majd egy 30 perces műtét során ültették be a szervet a betegbe, amely azonnal működni is kezdett. A férfi a műtétet követő 12. napon hazamehetett, azóta is jól van.

Az egyetem transzplantációs és sebészeti klinikáján tavaly 130 nem élődonoros veseátültetést végeztek, ezzel az egyetem az Eurotransplant legfrissebb listáján - egy beavatkozással lemaradva - a második helyre került – mondta Merkely Béla, az intézmény rektora az ötezredik vesetranszplantációt bejelentő sajtótájékoztatón. Sokan sokat tettek azért, hogy az egyetem az európai országok hasonló intézményeinek sorában a legjobbak között legyen a transzplantációk számában. A szív- és májátültetések Eurotransplant-listáján a második helyen szerepel az intézmény, előbbiből tavaly 64-et, utóbbiból 80-at végeztek el. A rektor szerint a legfontosabb cél, hogy minél több betegnek biztosítsanak minőségi életet ezekkel a műtétekkel. Az intézményben 3500 szervátültetettet "követnek", kezelnek folyamatosan.

A betegek életéért folytatott küzdelem nem verseny, de Magyarország a szív-, a vese- és a májátültetést tekintve jó helyzetben van az európai országok között. Mindezt a magas szintű orvosképzés, betegellátás és tudományos háttér teszi lehetővé, amelyben az egyetem élen jár – emelte ki Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára. Kóbori László, az egyetem transzplantációs és sebészeti klinikájának igazgatója elmondta, büszke arra, hogy a szív-, a máj- és a veseátültetéseknél sikerült rekordot elérniük, és javult a túlélési statisztika is.

Tavaly Magyarországon az elhunyt donorból történő szervadományozások száma 180 volt, ami tizenkettővel több az előző évinél. Agyhalottakból 543 szervet távolítottak el, és harminc élődonoros veseátültetésre is sor került 2019-ben. A szakember elmondta, tavaly 440 szervátültetés történt Magyarországon, ebből 266 vese-, 79 máj-, 72 szív-, öt kombinált vese- és hasnyálmirigy-átültetés, valamint 18 tüdőátültetés volt. A transzplantációs várólistára 612 új beteg került fel – mondta Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója az Eurotransplant adatait ismertetve.

A tüdőtranszplantációs program a legfiatalabb az összes közül, tüdőátültetésre csak 2015-ben nyílt lehetőség – mondta Rényi-Vámos Ferenc, az Országos Onkológiai Intézet (OOI) Mellkasi Központ és a Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika vezetője, aki hozzátette, bízik abban, hogy ez a program is sikeres lesz, és mihamarabb beszámolhatnak az ötezredik tüdőátültetésről is.