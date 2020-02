Fejünkre áll az időjárás

Az elmúlt két hónap legnehezebb napjai előtt állnak az időjárásra érzékenyek, de könnyű senkinek nem lesz.

Kedden bár front nem érkezik, erős délies áramlással az átlagosnál 10-13 fokkal melegebb levegő áramlik fölénk, ami azt jelenti, hogy délután akár 16-18 fokos csúcsértékeket is mérhetünk . A napi melegrekord ugyan nincs veszélyben, de az erős felmelegedés nagyon megterhelő lesz. Az erős melegedés melegfrontot jellemző tünetek eredményez, gyakori lesz a migrén, a fáradékonyság. Csökken a teljesítőképesség, ez jelentősen ronthat a munkahelyi vagy iskolai teljesítményen. A meleg levegőt szállító déli, délnyugati irányú szél megerősödik, ez fokozza a tüneteket, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot okoz. Szerdán északnyugat felől esővel, záporral és zivatarokkal erős hidegfront éri el hazánkat, viharossá fokozódik a szél, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik – írta Pintér Ferenc meteogyógyász a Facebook-oldalán

Az erős terhelés az egészséges szervezetet is megviseli, az időjárás-érzékenyeket különösen megkínozza. A melegfrontra jellemző tüneteken kívül a markáns hidegfront esetén tapasztalható panaszok is megjelenhetnek. Gyakori lesz a fejfájás és a migrén, fokozódó görcsöket, vérnyomás-ingadozást és szívproblémákat is okoz a markáns front. Ilyen időjárási szituációkban jelentősen megnő a stroke kialakulásának kockázata. A fejfájást némileg enyhítheti a fokozott folyadékfogyasztás és a stresszes helyzetek kerülése. A változékony időben különösen fontos a kímélő étrend, a zsíros és a fűszeres ételek helyett a szárnyasból vagy halból készült, sok zöldséggel készült fogások fogyasztása. Megfelelő vitaminpótlással, gyümölcsfogyasztással az immunrendszert is erősíthetjük.