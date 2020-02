Alaptalannak tartja a bőnyi rendőrgyilkos perújítási kérelmét az ügyészség

Kihasználta, hogy a hölgy nem értett a készülékhez.

A Pécsi Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki segítség látszatát keltve tévesztett meg egy idős hölgyet egy telefonszaküzletben - számolt be róla az ügyészség . A vád szerint a vádlott 2019 júniusában Pécsen egy mobilszolgáltató üzlet előtt több más személlyel együtt az üzlet nyitására várakozott. Egy 80 éves asszony is ott várt. A jelenlévők a nyitás késése miatt zúgolódtak, mire a sértett hangosan közölte, hogy ő csak azért várakozik, hogy SMS-szolgáltatását beállítsa. Mindezt meghallotta a vádlott is, aki beszélgetni kezdett a nővel. A sértett segítséget kért a férfitól telefonja beállításához, ezért át is adta a készüléket a férfinak.