BL: a Manchester City utolsó lehetősége

Az egypalánkos minitornát Budapesten rendezik meg, pénz biztosan lesz rá.

A döntés értelmében a Budapesten, áprilisban tervezett portrendezvényt közösen szervezi a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja, méghozzá a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség felkérésére. A bajnoksággal kapcsolatos szerződéseket budapesti fejlesztésekért is felelős kormánybiztos, vagyis Fürjes Balázs kötheti meg. Az állami forrásból 683 millióval a kosárlabda-szövetség, közel egymilliárddal a kormányzati ügynökség gazdálkodhat, a bajnoksághoz kapcsolódó idegenforgalmi feladatokkal pedig a Magyar Turisztikai Ügynökséget bízták meg - bár a közlöny nem részletezi, hogy az MTÜ mekkora keretből dolgozhat.

És hogy mi is az a női és férfi 3X3 kosárlabda? Hát az amerikai bandaháborús krimikből is jól ismert utcai kosarazás, a streetball letisztult, szabályozottabb formája, ami mára a nyári olimpiai játékok hivatalos programjában is helyet kapott - és amelynek tavalyi világbajnokságán a magyar női válogatott is ezüstérmet szerzett . A játéktípus a klasszikus kosárlabdától főként abban tér el, hogy egy palánkra játsszák, a két csapat pedig 3-3 főből áll, és a plusz 1-1 cserejátékosokból. Mint a Debreceni Kosárlabda Akadémia összefoglalójából kiderül, a mérkőzéseket egy vagy két játékvezető vezeti. Az a csapat nyer, aki hamarabb eléri a 21 pontot, vagy 10 perc után több pontot ér el. Döntetlen állásnál az a csapat nyer, aki a hosszabbításban hamarabb elér 2 pontot.A pálya 15×11 méteres, a vonalak felfestése megegyezik egy fél kosárlabdapályáéval (a büntető 5.8m, a hárompontos 6.75m). A labda 6-os méretű, de súlya megegyezik a 7-es labdáéval (a kosárlabdában a hölgyek és egyes utánpótláscsapatok 6-os, a férfiak 7-es labdával játszanak .