Újabb jobbikosok hagyják ott a pártot

Bojlert, plazmatévét, turmixgépet is vett az egykori fideszes polgármester.

Letöltendő szabadságvesztés is várhat arra a Hajdú-Bihar megyei volt fideszes polgármesterre, aki közpénzből szerelte fel otthonát bojlerrel, plazmatévével, turmixgéppel és más műszaki cikkekkel – írja a Magyar Hang a birtokába jutott vádirat alapján.

Köteles István egykori álmosdi polgármestert nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével és költségvetési csalás bűntettével vádolták meg. A jegyzőnek, Cs. L.-nek pedig bűnsegédként elkövetett kisebb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vétsége miatt kell felelnie a bíróságon.

A polgármester terhére rótt cselekmények összesen öt évet ölelnek fel. A tévét, blue-ray-lejátszót, bojlert úgy szerezte be közpénzből, hogy a vásárlásról sem előtte, sem utána nem tájékoztatta a képviselő-testületet. Az ügyészség szerint a műszaki cikkeket senki sem látta, csak a számlák alapján vették leltárba. Emellett a vádirat szerint 2014-ben és 2015-ben is utasított egy hivatali dolgozót készpénzfelvételi utalvány kiállítására. Ezzel a pénzt felvette a bankban, de nem fizette be a házipénztárba. „Papíron” viszont bevételezte, majd vásárlás előleg címén kiadásként lekönyvelte. Miután kiderültek a trükkök, 2016-ban a polgármester megpróbálta „rendezni” a hiányt. Leszámlázott például számos olyan rendezvényt, amelyeket valójában sohasem tartottak meg. Köztük a Független Magyarország napját, amelynek nincs hagyománya se Álmosdon, se az országban. Ráadásul a mindössze 1600 lelkes faluban sem tudtak az eseményekről az intézményvezetők, az egyházak vezetői, vagy a képviselő-testületi tagok. Az ügyészség szerint a polgármester egy hivatali dolgozót utasított utólag plakátok készítésére, majd számlákat is kért az önkormányzat egyik beszállítójától. A vádirat alapján Köteles 2015 végén kezdeményezte, hogy a jegyző utasítsa a hivatal pénzügyi munkatársát polgármesteri jutalom átutalására. Így jutott nettó 300 ezer forint extra közpénzhez. Ez viszont jogszerűtlen volt, mivel a képviselő-testület nem tudott róla, így meg sem szavazta azt. Ráadásul a jegyzőnek ilyen utasításra nem volt felhatalmazása.

A lap úgy tudja, hogy az ügyészség letöltendő szabadságvesztést kért az egykori polgármesterre.