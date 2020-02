A hazai sportot is elérte a félelem – Egyre több mérkőzést halasztanak el a koronavírus miatt

A Bayern München viszont eldöntötte a Chelsea elleni párharcot.

A mérkőzés nagyobb részében fölényben játszott és több helyzetet dolgozott ki ellenfelénél, a végén mégis csupán 1-1-re végzett a Napoli hazai pályán a Barcelona ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán. A házigazdák a 30. percben a belga válogatott Dries Mertens jól eltalált lövésével szerezték meg a vezetést, amire a katalánok Anoine Griezmann találatával válaszoltak az 57. percben. Az olaszok különösen a második félidőben voltak fölényben, egész pályás letámadásukkal megzavarták ellenfelüket, többször szereztek labdát a Barcelona tizenhatosnál, de újabb gólt nem tudtak lőni, mert Andre ter Stegen több alkalommal is bravúrral hárított. A katalánok Arturo Vidal kiállítása miatt tíz emberrel fejezték be az összecsapást, a chilei futballista a 88. percben szabálytalan becsúszásért kapta meg második sárga lapját. Ezzel a döntetlennel, idegenben szerzett góljának köszönhetően a Barcelona várja kedvezőbb helyzetben a visszavágót.

„Csalódott vagyok, okosabban kellett volna játszanunk ellenfelünk kapuja előtt – mondta Gennaro Gattuso, a Napoli vezetőedzője a mérkőzés után. – Jó taktikát dolgoztunk ki a mérkőzésre, de szenvedtünk a végrehajtásával. Több volt ebben a meccsben, nagy lehetőséget szalasztottunk el.”

„Összességében jó nekünk ez az eredmény – jelentette ki Quique Setién, a Barcelona szakvezetője. – Kontrolláltuk a mérkőzést, támadásban azonban nem voltunk elég veszélyesek. A Napoli nagyon jól játszott, mi viszont nem hagytuk, hogy lekontrázzon vagy átfusson rajtunk. Jó eredményt értünk el, bizakodva várhatjuk a visszavágót.”

A másik találkozón a Bayern München eldöntötte a továbbjutást, kiegyenlített első félidő után a második felvonásban a bajorok három gólt szereztek, Serge Gnabry az 54. és 57., Robert Lewandowski a 76. percben vette be a Chelsea kapuját. A vendéglátók tíz emberrel zárták a meccset, Marcos Alonso a 83. percben kapott piros lapot, mert megütötte Lewandowskit.

A bajorok legutóbbi tizenhárom idegenbeli BL-mérkőzésükön nem szenvedtek vereséget (tíz győzelem, három vereség a mérlegük), Gnabry ebben a szezonban már hat gólnál tart, érdekesség, hogy mindegyiket Londonban szerezte. A Chelsea története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el az európai kupaporondon.

„A Bayern jól játszott, mi pedig nem nyújtottuk azt, amire képesek vagyunk – értékelt Frank Lampard, a Chelsea trénere. – Az eredmény reális, ennyi volt a különbség a két csapat között, sok fiatal játékosom van, akik sokat tanultak ebből a mérkőzésből. Nehéz lesz a visszavágó, én sosem mondom azt, hogy nincs esély. A becsületünkért fogunk küzdeni Münchenben.”

„Végig ott voltunk fejben a pályán, az első félidőben is több góllal vezethettünk volna, a másodikban kihasználtuk a lehetőségeinket, nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen jó eredményt értünk el” – hangsúlyozta Hansi Flick, a müncheniek ideiglenesen megbízott szakvezetője.

„Magukban hittek a müncheniek és senki másban, Hansi Flick aláírhatja végleges megállapodását, a Bayernnek nem kell más edző” – írta internetes kiadásában a Der Spiegel. „A bajorok minden kétkedőnek és okoskodónak befogták a száját, ezen a mérkőzésen semmibe sem lehetett belekötni.”

A brit lapokat megdöbbentette a Chelsea sima veresége: „brutális leckét kapott a Chelsea a modern futballból” – olvasható a The Guardian címlapján. „Európa arisztokratái, a Bayern München játékosai megmutatták, hogyan lehet gyorsasággal, sok munkával szétszedni az ellenfelet” – vélte a The Times szakírója. A The Mirror „sokkoló estéről” ír, ahol „a Chelsea helyett Gnabry és Lewandowski kápráztatták el a nézőket”.

A Napoli-Barcelona és a Chelsea-Bayern München mérkőzések visszavágóit március 18-án rendezik.