Szünetel az e-autó-támogatás

Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár azt mondta, hamarosan új kerettel, kissé átszabott feltételekkel, újraindul a program.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium átmenetileg felfüggeszti az új elektromos gépjárművek vásárlásának másfélmilliós támogatását – derült ki (pontosító kérdésünkre) Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján. A prózai ok az erre: a 2018-ban elkülönített 3,4 milliárd forintos keret kimerült. A klímavédelmi akcióterv részeként Orbán Viktor már február közepi évértékelőjén megemlítette, hogy támogatják az „olcsó elektromos autókat”. Arról, hogy ez pontosan mit jelentene, tegnap se lebbent fel a fátyol. Kaderják Péter ugyanakkor többször nyomatékosította: néhány héten belül új kerettel, kissé átszabott feltételekkel, újraindul a program. Szavaiból kitűnt, hogy az olcsóbb elektromos autók vásárlási támogatása nőhet, míg a drágábbaké csökkenhet. Ez azért fura, mert a tárca – illetve az azóta megszüntetett fenntarthatósági államtitkárság – két éve még 15 millióról 20 millióra emelte a kedvezményezett ár felső határát. Kaderják Péter beszámolója szerint a támogatás 2018-as megújítása óta 1880 pályázatot fogadtak be. Az államtitkár felhívta a figyelmet a zöld rendszám – így többek között a tisztán elektromos járművek – után biztosított egyéb kedvezményekre, így az ingyenes parkolásra vagy az adó- és illetékmentességre. Emlékeztetett: jelenleg közel 20 ezer zöld rendszámos gépjárművet tartanak nyilván. Dacára annak, hogy amiként jeleztük, ez az előd-tárca által 2020-ra várt legborúlátóbb becslésnél is jóval kevesebb, reményét fejezte ki az iránt, hogy teljesíthető a 2030-as, 450 ezres derűlátó cél is.