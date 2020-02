339,45 forinton az euró

Tegnap többen fertőződtek meg a Covid-19 jelű, Vuhanból kiindult koronavírussal Kínán kívül, mint azon belül.



A Vuhanból kiindult koronavírusról szóló, elmúlt napi adatok inkább viszonylagosan megnyugtató képet nyújtanak – derül ki a worldometers.info/coronavirus/ honlapon közzétett, keddel bezárólagos, részletes kimutatások alapján készített felmérésünkből. Tegnapig 2763-an hunytak el és összesen 80 997-en betegedtek meg az új típusú koronavírussal. Utóbbiak közül ugyanakkor szinte kereken 30 ezren már meggyógyultak. A nyilvántartott betegek száma 48 ezer. Ez az érték 17-e, vagyis valamivel több mint egy hete folyamatosan csökken. Az elhunytak száma hétfőhöz képest 2,4 százalékkal nőtt, ami rekordalacsony szint az első halálesetek január 22-i megjelenése óta. Kedden 84-en hunytak el, ami 21 százalékkal kevesebb a hétfői adatnál, de eme, rendkívül nagyarányú mozgásokat mutató érték vasárnap éppenséggel 60 százalékos ugrást mutatott.

Kedden (a gyógyultakat is beleszámítva) közel ezer áldozattal, egy százalékkal nőtt a fertőzöttek száma. Utóbbi érték egy hete nagyjából beállt. A hétfőinél 3 százalékkal többen fertőződtek meg, ami a szintén jelentős hullámzásokat mutató értékek nagyjából középarányosa. Még mielőtt nyugodtan hátradőlnénk, számos más adatsor egyre aggasztóbb. A Kínán kívüli fertőzések száma és aránya egyre jelentősebb ugrásokat mutat. Keddre számuk ötödével, 504-gyel nőtt. Az érték rekord és arra utal, hogy tegnap már többen fertőződtek meg az új típusú koronavírussal Kínán kívül, mint azon belül.



A halálozási arány szintén folyamatosan emelkedik. Míg február elején állt már 2 százalékon is, azóta folyamatos növekedéssel mára 3,4 százalékra nőtt. Az elhunytakat a jelenleg betegek számára vetítve még kedvezőtlenebb arány, 5,4 százalék jön ki. Még ennél is kedvezőtlenebb a napi elhunytak és napi megfertőzöttek aránya, ami tegnap 7 százalékot mutatott. Igaz, 19-én állt már 23 százalékon is. Mindeközben a gyógyulások mértéke és aránya is egyre kedvezőbb. Az összes fertőzöttre vetítve a gyógyultak aránya 37 százalék.