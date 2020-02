Kínában visszaszorul, másutt robban a fertőzés

Van, aki komolyan veszi a koronavírus miatti intézkedéseket, mások csak idegesek, miközben még az utcán is megafonos autók üvöltik a tudnivalókat.

- Egy hétre bezártunk, hazamehetnék, de a hatóságok nem engedik, hogy elhagyjuk a megyét – mondta a Népszavának Kiss Klaudia, aki Lombardiában, Brescia megyében, a Garda-tó parti Montinellében dolgozik egy vendéglátóhelyen. – Teljesen kiürült minden, eltűntek a turisták, néhány szórakozóhely ugyan még kitart, de délután hat órakor azok is bezárnak. Az éttermek ugyan tovább nyitva maradnak, de konganak az ürességtől: ahol korábban száznál több vendéget vacsoráztattak meg esténként, ott most csak néhány asztalnál ülnek. Üresek az üzletek is, maszkot és kézfertőtlenítőt már egy hónapja nem lehet kapni, de lassan minden tartós élelmiszer, illetve zöldség és gyümölcs is elfogy: kedden már ásványvizet és kutyaeledelt sem sikerült vennem.

Kiss Klaudia szerint a helyiek látványosan megosztottak a járvánnyal, illetve az azzal kapcsolatos hatósági intézkedésekkel kapcsolatban.

- Az emberek egy része komolyan veszi a híreket és betart minden utasítást – állította -, a többiek viszont csak idegesek, mert nem tudják élni megszokott mindennapjaikat. Utóbbiakat leginkább az zavarja, hogy nem tudnak esténként beülni valahová, illetve, hogy minden sporteseményt elhalasztottak, azaz nincs meccs még a tévében sem. A legnagyobb problémát viszont a 112-es segélyhívó állandó leterheltsége jelenti: a vírus miatt annyi a telefonáló, hogy nem lehet mentőt, rendőrséget hívni, ha akut baj van. Éppen ezért a tévében és a rádióban folyamatosan reklámoznak egy zöld számot, amit a vírussal kapcsolatban hívni lehet, sőt, az utcákon megafonos autók járnak, s azokból is folyamatosan üvöltik az elérhetőséget.