Prága, Borisz Nyemcov tér - cáfolják, hogy politikai okokból kapott új nevet a terület

A névadás pusztán a Moszkvában öt éve meggyilkolt liberális politikus előtti tisztelgés.

A cseh főváros hatóságai cáfolták, hogy politikai okokból keresztelték át a Gesztenyés teret (Pod Kastany Namesti) Borisz Nyemcov térré. A névadás pusztán a Moszkvában öt éve meggyilkolt liberális politikus előtti tisztelgés. Az merő véletlen, hogy itt van Oroszország nagykövetsége. A cseheknek van tapasztalatuk e téren. A kurta utcácskát, ahol Csehszlovákia washingtoni nagykövetsége is volt, az amerikaiak A szabadság tavaszáról nevezték el. Az már a rendszerváltás előtti Magyarország balszerencséje volt, hogy átellenben pont a magyar nagykövetség állt, így attól kezdve annak címe is az 1968-as eseményekre emlékeztetett. A washingtoni Wisconsin sugárútnak az orosz nagykövetség előtti szakasza szintén Borisz Nyemcov nevét viseli, illetve a kijevi és a vilniusi orosz nagykövetségnél is róla neveztek el közterületeket.