Szabályozzák az e-rollereket

Jövő héten lesz hamvazószerda, amikor megkezdődik a negyven napig tartó böjti időszak, amely Húsvétig, Krisztus feltámadásának ünnepéig tart. A II. Vatikáni Zsinattól (1962-1965) jelentősen enyhült a böjti szigor, így hamvazószerdán és nagypénteken kell tartani szigorú böjtöt, és péntekenként tartózkodni kell a hús fogyasztásától. Ugyanakkor – szemben a korábbi századokkal – minden további nélkül lehet tejtermékeket is fogyasztani. (A hamvazószerdát egyes tájegységeken szárazszerdának, vagy böjtfogadó szerdának is nevezik). Kedden húshagyókedd lesz, ilyenkor a hagyomány szerint zsíros ételeket esznek, nem véletlenül nevezi a napot a francia nyelv „mardi gras”-nak, azaz „kövér keddnek”, vagy az angol „pancake Tuesday”-nak, vagyis palacsinta keddnek. Itthon tájegységektől függ, mit is fogyasztanak e napon. egyes dunántúli térségekben például húslevest főznek, esetleg kocsonyát. A déli Szerémségben kizárólag krumplievest és úgynevezett bodagot (lepényféle ételt) fogyasztanak. Ha megmarad valami a finomságokból, azt csütörtökön szokták elfogyasztani. Szerdán viszont igen szerény ételek kerülhetnek az asztalra, például a cibereleves, e régi savanyú levesfajta, amelyet ecettel, vagy tejföllel ízesítettek. Szárított, aszalt vagy friss, de savanykás gyümölcsökből, máskor kovászolt árpaléből, esetleg cefréből készítették. Egyes hazai vidékeken a népi konyha ma is készíti és kínálja. Szintén jellegzetes, hamvazószerdán felkínált étel a természetesen hús nélküli, szerényen elkészített bableves. A böjti szokások is változnak. A korábbi századokban a böjti időszak alatt a katolikusok egyáltalán nem vettek magukhoz húst, kivéve a hamvazószerda utáni „csonkacsütörtökön”, amit Székelyföldön kövér csütörtöknek, Kolozsváron böjtfőcsütörtöknek, Székesfehérváron pedig torkoscsütörtöknek neveznek. A köztudatba ez utóbbi elnevezése került be. Ez valóságos gasztronómiai ünnepnappá vált Magyarországon, az eltelt két évtizedben, hiszen ilyenkor egy sor étterem kedvezményesen, legalább 33 százalékos – gyakran 50 százalékos – kedvezménnyel kínálja az étlapon szereplő ételeket. Bizonyos tekintetben „Torkos Csütörtök” a nyár hírnöke is, hiszen ilyenkor a Balaton is éledezni kezd: idén például a magyar tenger hét települése csatlakozott a kezdeményezéshez, északi és déli partiak egyaránt. A mai értelemben vett Torkos Csütörtököt egyébként országszerte 2006 óta tartják, s időpontja természetesen a Húsvététól függ. Sok étterem mindenesetre ilyenkor többféle böjti ételt is felvesz a menübe.