Indul az állami nyelvtanulási program, Kínát rögtön törölték a választható országok listájából

A világ legdrágább sátráról, a népszavazás szeléről és a metróklímáról is markáns véleménye van Zugló polgármesterének.

Lopakodó rablóháborút folytat a Demokratikus Koalíció Budapesten - jelentette ki Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője egy zuglói sajtóbeszélgetésen a két DK-ba átlépő szocialista polgármesterre utalva. Zugló polgármestere szerint szó sem volt arról, hogy háttérbe szorították volna Kiss László III. kerületi, illetve Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármestereket, hiszen az előbbit az átlépése előtt nem sokkal választották meg a Budapesti Önkormányzati Szövetség társelnökévé, míg Szaniszló a két MSZP vezetésű főváros bizottság egyikének elnöke. A Karácsony Gergely által az atlétikai centrum megépíthetőségének fejében kialkudott 50 milliárd forintos egészségügyfejlesztési keretből pedig azért nem kapott a két kerület, mert kerületvezetők két sajtfecnit adtak be beruházási programként, míg a XIV. kerület több száz oldalas dokumentációval támasztotta alá 9 milliárdos fejlesztési terveit, amelynek megvalósítására végül 807 milliót kaptak. Ebből egyébként az összes házi orvosi rendelőt felújíthatják, és jut műszerbeszerzésre is. Horváth Csaba újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy őt nem keresték meg, de úgy véli itt nem is a csáberő volt a lényeg, hanem a távozók erkölcsi tartása. A DK magatartása ugyanakkor érhető szerinte, hiszen az MSZP és a DK szavazói tábora bizonyos mértékben átfedi egymást. Másrészt a két párt egymásra is van utalva, a következő választások csak szövetségben nyerhetők meg. A Népszava kérdésére nem tagadta, hogy az MSZP és a Párbeszéd Fővárosi Közgyűlésen bejelentett készülődő frakciószövetsége elsősorban szimbolikus lépés, jelzés a DK felé, a gyakorlatban a fővárosi többség csak a két tábor közös szavazatával van meg. Országos szinten az ellenzéknek együtt kell olyan képet felmutatnia magáról, hogy képesek elvezetni egy országot. Ennek a képalkotásnak a része a tervezett társelnöki rendszer az MSZP-ben, amelyre egyelőre két aspiráns van: Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan, akik egy csapatot is hoznak magukkal. A választmány elnöki tisztségére Hiller István jelentkezett be. A párt közelgő kongresszusán több ponton is módosítanák az alapszabályt, így például a társelnökség bevezetése mellett lerövidítenék a tisztújítás idejét, és lehetővé tennék az elektronikus szavazást a párton belül. Így a párt vezetői nagyobb felhatalmazást kaphatnának a tagság köréből. A világ legdrágább sátrával, vagyis biodómmal kapcsolatban megjegyezte, hogy mindenképpen be kell fejezni, már csak azért is, mert különben vissza kellene fizetni a felépítésére kapott 43 milliárdot. Ám azt, hogy mennyire lesz fapados az állatkerti létesítmény, megjósolni se tudta, lévén erre majd az Enviroduna készít több alternatív javaslatot. A hármas metró klímájával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a közgyűlés azért szavazta le a Fideszes módosító indítványt, mivel ez esetben nem a pénzről van szó, hanem a műszaki megoldás hiányáról, amit egyébként gőzerővel keresnek. Karácsony Gergely főpolgármesterhez hasonlatosan ő is hangsúlyozta, hogy az eredendő bűn az volt, hogy új szerelvények helyett a régi metrókocsikat újíttatta fel a főváros, de ez a kormány nyomására történt – hangsúlyozta Horváth Csaba, aki szerint mindezt Tarlósnál sokkal feljebb intézték. Éppen ezért nem is érzi úgy, hogy a szerződést aláíró Bolla Tibornak, a BKV vezérigazgatójának távoznia kellene, a cégvezető bírja az ő „masszív bizalmát”. A városvezetés eddig sem akart tisztogatni, akiknek menniük kellett, mind olyan szerződéseket kötöttek, amelyek elfogadhatatlanok. Az új városvezetés az MSZP frakcióvezetője szerint nem elégedhet meg azzal, amennyit Tarlós főpolgármestersége idején Budapest kapott. Egyelőre alkuról-alkura halad a Karácsony-kabinet, de Horváth szerint előbb-utóbb ki kell rántani a kormány kezéből a vezetőszárat. Ehhez be kell vonni a budapestieket döntéshozatalba, meg kell nekik mutatni az összefüggéseket, rá kell döbbenteni a fővárosiakat a saját erejükre. Mint mondta: az Orbán-kormánynak elég a népszavazás szele és már visszakoznak, mint ahogy történt ez olimpia, a római-parti gát és a hármas metró akadálymentesítése ügyében. A szocialista politikus szerint amiatt nem kell aggódni, hogy a kormány óriási beruházásokat hajt végre a választások előtt, mivel az ígéretek közül legfeljebb az atlétikai centrum valósulhat meg belátható időn belül, az pedig nem hoz sok szavazót. De azt sem titkolta, hogy az ellenzéki együttműködést még nem érzi kiforrottnak.