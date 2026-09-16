A polgármestert Iványi Gábor látogatta meg.
Tatárok, baskírok, oroszok, ukránok közt tanult Szibériában, amikor megtudta, hogy a hantik nyelvrokonai Magyarországon élnek. Nagyapja a vahi hantik szellemi világának tudója, különleges képességű szakrális vezetője volt, olyasvalaki, akit mi sámánnak mondanánk. Vitalij Szigiljetov, a Nyelvtudományi Kutatóközpont keleti hanti származású munkatársa a szülőhelyéről, az obugrisztikáról és a sámánizmusról mesélt nekünk.
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Miközben az előző évihez képest több mint 18 ezerrel emelkedett az egyetemisták száma a 2024/2025-ös tanévben, az idegen nyelveket tanuló hallgatók száma az összes népszerű nyelv esetében csökkent – vette észre a Népszava a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai között.
A nyelvtanulás és más kultúrák megismerésének egyik legjobb módja, ha cserediákot fogadunk az otthonunkba. Milyen életre szóló élmények, örömök vagy akár csalódások érhetik a befogadó családot? Mennyire borul fel emiatt a napi rutin, és adódnak-e konfliktusok a kulturális vagy nyelvi különbségekből? Két fogadóanya és egy nemzetközi diákcsere-szervezet munkatársa mesélnek különleges tapasztalataikról.
Bár egy 2020. decemberi kormányhatározatban lemondtak a a külföldi nyelvtanulási program megvalósításáról, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 2021 áprilisában egy évvel meghosszabbította Bartos Mónika miniszteri biztosi megbízatását.
Az újabb döntés már határidő rögzítése nélkül teremti meg ennek jogszabályi feltételeit.
Optimista becslések szerint a nyelvtanulók létszáma a kétharmadát éri el annak, amennyit tavaly ilyenkor mértek.
A diákok után a tanárok is mehetnek külföldi nyelvtanfolyamra, de a szakértő szerint ettől nem lesz hatékonyabb a nyelvtanulás.
Péntektől már lehet jelentkezni a Külföldi Nyelvtanulási Programra – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
„A nejem, aki a megszokott gondosságával választotta ki az iskolát, érdeklődött és tanulmányozott, aláírt mindenféle papírt, és meggyőzően érvelt amellett, hogy a havi díjat még ki lehet gazdálkodni a költségvetésünkből, csak azt nem vette észre, hogy október utolsó két hete itt vakáció. A hónap csonka, az ár viszont kerek.”
A középiskolások csupán hat százaléka tanul legalább két idegen nyelvet Magyarországon, ez a legalacsonyabb arány az unióban – derült ki az Eurostat friss statisztikáiból.
Ha a kormány nem tesz engedményeket, néhány év alatt több tízezer fiatal eshet el a diplomaszerzés és a társadalmi ranglétrán való előrelépés esélyétől. Az érintettek többsége – így sok kisebb vidéki egyetem – egyelőre struccpolitikát folytat, valószínűleg a szigorítás elhalasztásában bízik, de a minisztérium hajthatatlannak tűnik.
Évente 140 ezer diákot érintene az egy hónaposra tervezett külföldi kurzus a humántárca vezetője szerint. Hogy ekkora tömeget hogyan lehetne családoknál elszállásolni, az nem derült ki.
Évente 140 ezer diákot érint és 90 milliárd forintba kerülhet a 9. és a 11. évfolyamra járó tanulók kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusa - közölte az emberi erőforrások minisztere kedden budapesti sajtótájékoztatón.
A szavak beszédből való kiválasztásához szükséges képességekkel együtt jön világra az újszülött - állapította meg egy európai kutatás.
A jelek szerint beletörődtek, hogy az iskolában nem megfelelő a nyelvoktatás, és magánúton kell pótolni a tudást.
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján az egész EU-ban a magyarok közül beszélnek a legkevesebben idegen nyelvet. A szakértők szerint alapvető bajok vannak az oktatással.
Nincs mit szépíteni: csehül állunk a nyelvtanulás terén, de maga a nyelvoktatás sincs jobb helyzetben. Reformra lenne szükség, ám a nyelvoktató ipar nehezen mozdul. Pedig vannak új módszerek. De vajon meg lehet tanulni idegen nyelven beszélni több évnyi nyelvtanozás, szómagolás nélkül? Makara György nyelvoktatás-fejlesztő szerint igen. Módszerének sikerét több kísérleti és éles tanfolyamon bizonyította, tapasztalatait nemrégiben megjelent könyvében foglalta össze.
Nyelvtanulásban elmarad Magyarország a többi uniós országtól az Eurostatnak a középiskolások körében végzett 2014-es felmérése alapján - közölte az Európai Bizottság az Európai Unió statisztikai hivatalának hétfőn közzétett elemzéséről.
Az idén 16. alkalommal rendezték meg a Nyelvparádét a Millenárison, ahol az érdeklődők ingyenes próbanyelvvizsga keretében is ellenőrizhették nyelvtudásukat. A rendezvény kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára. Bár a legalább egy idegen nyelven beszélők aránya nő, Európában még mindig utolsó helyen állunk.
Az olvasása, beszédének gördülékenysége és az intelligenciája is javult annak a 262 személynek, akiket 11 éves korukban, majd a hetvenes éveikben vizsgáltak meg - idézte a BBC hírportálja az Annals of Neurology című szaklapban megjelent tanulmányt.
Roma felzárkóztatási programot indított a Seres Mária Szövetségesei (SMS) - jelentette be a párt vezetője sajtótájékoztatón szombaton, Nyíregyházán.