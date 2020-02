Férfi kézi BL – Tíz góllal nyert a Veszprém

Szombatig Franciaországban 73 koronavírusos megbetegedést regisztráltak, közülük ketten haltak meg.

A koronavírus terjedése miatt törölték a vasárnapra tervezett párizsi félmaratoni futóversenyt. Olivier Veran egészségügyi miniszter szombaton jelentette be, hogy nem tartják meg a viadalt, melyre mintegy 44 ezer futót vártak. A versenynek egyelőre nincs új időpontja. Veran azt is közölte: minden zárt térben zajló, ötezernél több embert megmozgató eseményt törölnek. Szombatig Franciaországban 73 koronavírusos megbetegedést regisztráltak, közülük ketten haltak meg. A járványban – mely decemberben Kínában ütötte fel a fejét – világszinten 83 ezernél is többen fertőződtek meg, a halálos áldozatok száma 2800 felett van.

A koronavírus terjedése miatt a triatlonosok világbajnoki sorozatának Abu-Dzabiba tervezett nyitóversenyét is elhalasztották. A viadalt jövő hétvégén rendezték volna, de a szervezők tájékoztatása szerint márciusban vagy áprilisban próbálnak a futamnak új időpontot találni. A nemzetközi szövetség (ITU) azzal indokolta a döntést, hogy az egyes országok által alkalmazott utazási korlátozások és karanténok lehetetlenné teszik a verseny megrendezését az eredetileg tervezett időpontban. Közleményében hozzátette, fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy új dátumot találjanak a viadalnak, de ez egy versenyfutás az órával. Az Egyesült Arab Emírségekben a koronavírus-járvány miatt csütörtökön törölték a helyi országúti kerékpáros körverseny utolsó két szakaszát, mivel két olasz versenyző tesztje pozitív lett. A versenyzők jelenleg szállodáikban vannak elzárva. A koronavírus decemberben Kínában ütötte fel a fejét, és továbbra is ott regisztrálják a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó többségét. A fertőzés ugyanakkor már több mint 50 országban megjelent. A COVID-19 nevű kórokozó ismert fertőzöttjeinek száma világszerte meghaladja a 83 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van.