Karanténba küldték a Juventus U23 játékosait

Minden edzést és egyéb foglalkozást beszüntettek a Juventus U23-as csapatánál, és karanténba küldték a labdarúgókat. A döntésre azért került sor, mert a torinóiak által legyőzött Pianese együtteséből három futballista és a vezetőedző is elkapta a kórt - írja az Origo Sport . A klub illetékesei azt mondták a fiatal focistáiknak, hogy maradjanak otthon március 8-ig. Közülük egyelőre senki sem mutatta a fertőzés jeleit. Észak-Olaszországban a koronavírus terjedése miatt az Inter és a Milan is bezárta a központjait. Szombaton öt élvonalbeli mérkőzést halasztottak el az olasz labdarúgó-bajnokságban a járvány miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is. Az olasz liga közlése szerint valamennyi találkozót május 13-án pótolják.