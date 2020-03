Nem kérnek a gyűlöletből

Péni István aranyérmes lett, Sidi Péter megszerezte a tokiói olimpiai kvótát a lengyelországi Wroclawban zajló légfegyveres Európa-bajnokságon a puskások versenyében.

A nyolcas döntőben két körönként kiesett a legrosszabb eredménnyel rendelkező versenyző, Sidi másodikként búcsúzott, így végül a hetedik helyen állt, de korábbi eredményei alapján számára már a fináléba jutás is elegendőnek bizonyult a tokiói olimpiai részvételi jog kiharcolásához.

A 23 éves Péni végig versenyben tudott maradni és 205,5 körös eredménnyel megszerezte az aranyérmet.

"Életem eddigi legnagyobb sikerét értem el. Ez most az én napom volt, az alapversenyben és a döntőben is csak tízest lőttem - idézte a magyar szövetség hírlevele a győztest. - Alacsonyan tudtam tartani végig a pulzusomat, koncentrált, összeszedett, magabiztos versenyzést mutattam be, minden összeállt. A döntőben először az érem megszerzése volt a célom, aztán amikor az már sikerült, akkor az aranyat vettem célba."