Enyhe idővel indul a hét, de fokozatos lehűlés várható

Valójában tét nélküli tisztújító kongresszuson adták mindenki tudtára, hogy ők az ellenzék vezető ereje.

Tisztújító kongresszust tartott a Demokratikus Koalíció, de mivel Gyurcsány Ferencet már két hete újraválasztották a párt elnökének, ezért ma már csak a párt elnökségéről szavaztak a küldöttek. Az esemény így inkább hasonlított egy politikai erődemonstrációra: a rendezvény minden eleme azt sugallta, hogy a DK a legerősebb, leginkább kormányképes ellenzéki pár. Közös lista, közös győzelem, közös Magyarország – hirdette a teljesen megtelt Budapesti Kongresszusi Központ színpada fölött a felirat és a felszólalók is jobbára ezt hangsúlyozták. Elsőként Rónai Sándor EP-képviselő szólalt fel, ő azzal kezdte, a kongresszuson is érződik, hogy a DK a legnagyobb ellenzéki párt. Mint mondta, mindegy, hogy ki melyik ellenzéki formációban politizál, a közös munka a lényeg, mert ez háttérbe szorítja az esetleges politikai ellentéteket. A dunaújvárosi időközi parlamenti választás sikere megmutatta, hogy csak a közös indulás lehet a siker receptje, ezt várják tőlük a választók is. Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere is azt mondta, az ellenzéki összefogásnak nincs alternatívája. Az ellenzéki önkormányzatok a demokrácia kis szigeteit alkotják, az ellenzéknek itt kell megmutatnia az embereknek, hogy jobban, tisztességesebben politizálnak, mint a Fidesz. Majd bejelentette, hogy a VII. kerületi önkormányzat egy évben egyszer, legfeljebb négy hónapra befizeti az egészségügyi hozzájárulást az arra rászorulóknak, mert „a legelesettebbek iránti elköteleződés mutatja meg leginkább, ki mit gondol a társadalomról”, idén pedig száz önkormányzati lakást újítanak fel szociális alapon. Szilágyi Tamás, Hegyfalu önkormányzati képviselője azt mondta, ő maga az „eleven cáfolata annak, hogy a DK pesti nyugdíjasok pártja”, hiszen fiatal, vidéki, erdélyi származású, hagyományőrző és DK-s.

Gyurcsány Ferencet „szeretünk, Feri!” bekiabálás fogadta, meg néhány Fidelitas-aktivista az épületen kívül, akik megafonnal próbálták megzavarni a beszédet, nem sok sikerrel. A pártelnök nem szerénykedett, azt mondta, 2019 volt a DK eddigi legsikeresebb éve. Mint mondta, az egyik legnagyobb sikernek mégis azt tartja, hogy nagyon sok fiatal csatlakozott a párthoz, megváltozott a DK megítélése a tízen-, huszonévesek körében. - Sok-sok jel szerint ma a Demokratikus Koalíció az ellenzék legnagyobb pártja, de az ellenzék vezető ereje nem egyik vagy másik párt, hanem az a vezérlő eszme, amely Magyarországot köztársaságnak tartja, szövetségeseit nem Moszkvában, Ankarában keresi, hanem Berlinben vagy Párizsban - fogalmazott. Gyurcsány szerint megrepedt az a hatalmi szerkezet, a centrális erőtér, ami az elmúlt tíz évben hatalmon tartotta Orbán Viktort. Az ellenzéki térfél átrendeződött, „a korábbi nagyobb, befolyásosabb pártok meggyengültek, azok a pártok pedig, amelyek korábban kisebbek voltak, vagy nem is léteztek, vezető szerepre jutottak”. Gyurcsány szerint bár valóban megerősödött a jobboldali populisták hangja egy sor országban, de a hangerő nem egyenlő az erővel, ezt Orbán Viktor nem képes belátni. A tavalyi EP-választáson az európaiak megmutatták, hogy nem olyan utat akarnak, mint amilyet a magyar kormányfő választott. Gyurcsány szerint bár Orbán Viktor jól mérte fel, hogy változik az európai politika, de nem értette meg, hogy ennek milyen következményei lesznek Magyarországra, ezért nemhogy nem vált vezető európai politikussá, de a perifériára sodródott. Eközben idehaza azok is eltűntek, akik azt gondolták, hogy „lavírozni lehet Orbán rezsimje és az ellenzék között”. A NAT ellen tiltakozó egyházi iskolák azt jelzik, „elkezdődött Orbán csúfos megszégyenülésének időszaka”. A választók a DK esetében azt díjazták, hogy egységes, kiszámítható párt, a Momentumban pedig azt, hogy valóban új színt, új generációt hozott a politikába, ezért váltak ők az ellenzék vezetőivé. Ezzel szemben áll Orbán elkényelmesedett, korrekcióra képtelen rendszere, amely a korrupció és az urizálás mocsarába süllyedt. Ma két világ áll szemben egymással, a szabadság és a zárt ideológiák világa – utóbbi meg akarja mondani az embereknek, hogy éljenek, mit gondoljanak, ők nem választhatják ezt az utat. A DK az együttműködés kultúráját vallja – a koronavírus is azt mutatja, hogy csak így lehet sikeresen kormányozni, miközben a bezárkózó magyar kormánnyal szemben okkal veszett el a bizalom. Az Európai Egyesült Államok olyan egyszerű dolgokat is jelent, mint egy európai epidemiológiai központ, ami jelenleg hiányzik. - Kevesebbet Rogánnak és a propagandának és többet az embereknek, védekezésre – mondta arra utalva, hogy idén 150 milliárd forintot költenek a kormány népszerűsítésére. Egy csomag szájmaszk korábban 800 forint volt, most ugyanaz 28600 forint, a kormány dolga lenne kikényszeríteni, hogy a védekezéshez szükséges eszközök hatósági ára a tavaly decemberi kereskedelmi ár legyen – mondta. Azt is kérik a kormánytól, hogy állami kártérítési alapból enyhítsék a karanténba zárt emberek terheit és adjanak mentességet a közüzemi számlák kifizetése alól erre az időszakra. A DK azt is javasolja, hogy hozzák létre a Környezet-, és Klímavédelmi Minisztériumot és egy ilyen tanácsot is. A nemzetközi politikában pedig éppen az történik – utalt a Szíriában kialakult helyzetre -, hogy „Orbán egyik szövetségese (Vlagyimir Putyin) éppen megtámadja Orbán másik szövetségesét (Recep Tayyip Erdogan), aki erre ráengedi a menekülteket Európára”. - Orbán vagy nem érti a nemzetközi politikát, vagy nagyon is érti, de akkor tisztességtelen – fogalmazott. - Bármilyen furcsa is, de ki kell mondanom, hogy önmagukat kereszténynek tartó politikustársaim engem mindenhatónak tartanak – mondta arra utalva, hogy a kormánypropaganda minden ellenzéki politikai esemény mögött Gyurcsány Ferencet látja. A tavalyi önkormányzati választásokra visszautalva arról beszélt, az ellenzéki települések jól működnek, a pártok megmutatták, hogy képesek ezeket jól működtetni. Az nagy dilemma, hogyan kell viselkedni Orbán Viktor rendszerével szemben, szerintük akkor sem szabad megalkudni a kormánnyal, ha megzsarolják Budapestet. Az ország érdeke a koalíciós kormányzás, mert az ország sokszínű, a vita pedig nem a gyengeség jele, hanem az erőé, most kell megtanulni a koalíciót, hogy az 2022-ben is működjön. A DK internetes konzultációján 108412-en vettek részt, 93 százalékuk egy közös listát egy közös miniszterelnök jelöltet, választókerületenként egy ellenzéki képviselőjelöltet akar. - Ha összefogunk, győzni fogunk – fejezte be. A Kongresszus a Himnusszal zárult, az elnökségi tisztújítás eredménye fél ötre várható.