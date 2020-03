Nyolcéves gyerekek gyűjtötték a kávét a Starbucks és a Nespresso guatemalai farmjain

A komoly sikerekhez az is kellett, hogy Oroszország egyelőre nem avatkozik be.

Törökország megmutatta valódi erejét az északnyugat-szíriai Idlib tartományban, ahogy lejárt a damaszkuszi rezsimnek adott ultimátum. Ankara megindította a "Tavasz Pajzsa" nevű hadműveletet, mivel a Bassár El-Aszád szír elnökhöz hű kormányerők a február végi határidőig nem voltak hajlandóak visszavonulni a korábbi tűzszüneti megállapodásban rögzített határvonalak mögé. A török légierő F-16-osai vasárnap a szír hadsereg két vadászgépét is lelőtték, drónjai több katonát is megöltek, illetve páncélosokat semmisítettek meg. Az Aszád-rezsim a támadásokra reagálva légtérzárat jelentett be Idlib felett, ám csak egy pilóta nélküli török repülőgépet tudtak ártalmatlanítani. A szír felkelőket támogató Törökország harctéri sikerei annak is köszönhetőek, hogy a Damaszkusszal szövetséges Oroszország, úgy tűnik, félreállt, kimarad a konfrontációból - éppen ahogyan Recep Tayyip Erdogan török elnök kérte. Moszkva minden bizonnyal néhány napig hagyni fogja, hogy Ankara bosszút álljon az elmúlt hetekben a szír rezsim által megölt török katonákért. Vlagyimir Putyin orosz elnök a tervek szerint csütörtökön fogadja Erdogant, a találkozón a két vezető pedig alkut köthet egy szíriai tűzszünetről. Egyelőre azonban kérdéses, hogy visszatér-e a polgárháborút eddig meghatározó orosz-török egyezkedés, mivel az elmúlt hónapok idlibi eseményei jelentősen beárnyékolták a két ország viszonyát. Noha a szír konfliktus Törökország számára kedvezően alakul, Ankara péntek óta átengedi a területéről Európába igyekvő menekülteket. Török tisztviselők arra hivatkoznak, hogy fel kell készülniük egy Szíriából érkező menekülthullámra, csakhogy az Idlibben, zord időben fagyoskodó szír civilek előtt továbbra is zárva tartják a török határt. Erdogan mindenesetre már hivatalosan is elismerte, hogy "megnyitották Európa kapuit". A lépést elemzők szerint arra irányul, hogy Törökország kierőszakolja NATO-szövetségesei támogatását Szíriában, a török elnök viszont arra hivatkozott, hogy az Európai Unió nem tartotta be a menekültek ellátására tett ígéreteit. Törökország állítja, hogy a határnyitás nyomán eddig már 76 ezren jutottak be az EU-ba, de a görög hatóságok szerint legfeljebb tízezren próbáltak áttörni a határon és csupán töredékük jutott át.