Persze, sztrájkolhatnak a tanárok, de majd csak tanítás után

Délelőtt tartsák meg óráikat, aztán, ha van, aki vigyázzon a diákokra, munkabeszüntetésbe kezdhetnek – ez a kormány "kompromisszumos" javaslata a tanároknak.

Csak akkor engedné meg a munkabeszüntetést a sztrájkra hajlandó pedagógusoknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), ha a gyermekfelügyelet biztosítása mellett az első négy-öt órájukat is megtartják. Az „ajánlatot” Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár vetette fel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) képviselőinek a legutóbbi sztrájkbizottsági tárgyaláson. „Kijelentettük, hogy ezt az ajánlatot egy az egyben elutasítjuk, még vitaalapnak sem tekintjük” - olvasható a szakszervezet beszámolójában. A PDSZ álláspontja szerint – mint ahogy azt korábban két jogerős bírósági határozat is kimondta – sztrájk idején nem szükséges minden intézményben felügyeletet biztosítani, s „elégséges szolgáltatás” alatt legfeljebb a tanulók felügyelete értendő. Az államtitkár erre azt felelte: mivel más sztrájkbizottságoknak is a fenti ajánlatot adták, ezt nem fogják visszavonni, de arra kérte a szakszervezet képviselőit, küldjenek újabb ajánlatot az Emmi számára jogi érveléssel alátámasztva, majd a közeljövőben egyeztessenek megint a kérdésről. A PDSZ tervei szerint erre már a héten sor kerülhet. Jelezték: ha a minisztérium nem fogadja el javaslatukat, bírósághoz fordulnak. Hétfőn pedig alternatív tiltakozási formákról tesznek majd bejelentést. A bizottsági egyeztetésen szóba került a Kásler Miklós humánminiszter által bejelentett tíz százalékos „béremelés” is, amit valódi béremelés helyett ágazati pótlék formájában kapnak majd meg a tanárok. A PDSZ szerint ennek mértéke és módja is elfogadhatatlan. Egyrészt súlyos bérfeszültséget fog okozni, mert az intézményvezetőknek juttatott „ösztönzési keresetkiegészítéssel” egy iskolaigazgatónak a pótléka is magasabb lehet, mint egy nem pályakezdő pedagógus bére, másrészt a bejelentés egy már megkezdett egyeztetési folyamat közben történt. Az államtitkár véleménye a PDSZ beszámolója szerint az volt, hogy „örüljenek ennek is”.



A szakszervezet azt is kiszámolta, mennyi pénz jelenthet a tíz százalékos pótlékemelés. Az egyetemet végzett, pályakezdő, gyakornok besorolásúak illetménye július 1-től nettó 12-13 ezer forinttal nőhet. Így – adókedvezmények nélkül – nettó fizetésük havi 155 ezer forint lesz. Egy 29 éve pályán lévő, egyetemet végzett pedagógus nettó 280 ezer forintot, az ugyanilyen végzettségű igazgató nettó 380 ezer forintot, „ösztönzési keresetkiegészítéssel” nettó 448 ezer forintot kap. A PDSZ hangsúlyozta: nem az intézményvezetők illetményét sokallják, hanem azt tartják gondnak, hogy a beosztott pedagógusok, illetve a pedagógusi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók – például szakszolgálati dolgozók –, azon belül a pályakezdők bére kevés. A sztrájkbizottsági egyeztetésen mindemellett az is elhangzott, hogy a kormány változtatna a tanárok jelenlegi 22-26 órás heti munkaidején. Két verzióban gondolkodnak: vagy egy heti 22-24 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben, vagy egységes, heti 24 óra kötelező óraszámban.