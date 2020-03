Javuló járványhelyzet: drasztikusan visszaesett a fertőzöttek száma Kínában

Joe Biden volt alelnök helyzetét erősítheti, hogy Pete Buttigieg az úgynevezett szuperkedd előtt jelentette be visszalépését.

Pete Buttigieg, az indianai South Bend városka volt polgármestere vasárnap este a kampánykörúton őt kísérő újságírókkal közölte: kiszáll a Demokrata Párt amerikai elnökjelöltségéért folytatott versengésből. Buttigieg egy alabamai kampánygyűlésről indulva, a repülőgépen közölte az újságírókkal, hogy nem a texasi Dallasba megy folytatni a kampányt, hanem visszatér South Bendbe, hogy ott jelentse be hivatalosan is a visszavonulását az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből. A 38 éves politikus szinte az ismeretlenség homályából bukkant fel tavaly az országos politika színpadán. Elemzők fontosnak tartják megjegyezni róla, hogy az amerikai történelemben ő volt az első elnökjelölt-aspiráns, aki nyíltan vállalta homoszexualitását, és jogilag is érvényes melegházasságban él. Az iowai jelölőgyűlésen, majd a New Hampshire-ben tartott előválasztáson Buttigieg sikeres volt. Mindkét megméretésen első helyen végzett, bár Iowában a jelölőgyűléseken kialakult káosz miatt csak a szavazatok újraszámlálását követően, február 18-án hirdették ki győzelmét, amelyet Bernie Sanders vermonti szentor meg is támadott, újraszámlálásra kérve fel az iowai Demokrata Pártot. Kifejezetten rosszul szerepelt azonban Buttigieg a nevadai jelölőgyűléseken, a szombaton Dél-Karolinában tartott előválasztáson pedig még kisebb volt a támogatottsága. A fiatal korosztályokat és a színes bőrűeket nem tudta meghódítani. Kampányát már a kezdetektől kísértette az afroamerikaiak körében várható kudarca. South Bendben ugyanis többször is faji zavargások voltak, amelyeket polgármesterként képtelen volt kezelni. A Harvardon és Oxfordban is diplomát szerzett, több nyelven beszélő Buttigieg korábban az amerikai haditengerészet hírszerzésénél dolgozott, és Afganisztánban teljesített katonai szolgálatot. Ő volt a demokrata elnökjelölt-aspiránsok között a legfiatalabb, de a fiatalokat – szemben a 78 esztendős Bernie Sanders szenátorral – nem tudta meggyőzni programjáról. A kampányban mérsékelt demokrata pártiként jellemezte magát. Elemzők szerint Joe Biden volt alelnök helyzetét erősítheti, hogy Buttigieg az úgynevezett szuperkedd, azaz a március 3-án egyszerre 14 tagállamban tartandó előválasztások előtt jelentette be visszalépését.