Harmincegy milliárdos lépcsőfok lehet az atlétikai vb a magyar olimpiához vezető úton

Továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon.

Amíg a beteg nem mutatja a koronavírus-fertőzés tüneteit, nincs értelme elvégezni a tesztet – mondta az országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn. Müller Cecília közölte:



eddig 137 vizsgálatot végeztek el a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laborjában, de egyik sem lett pozitív, továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon.

Hozzátette: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megszabott protokollnak megfelelő, víruskimutatáson alapuló tesztet végeznek. Ennek során a fertőzőosztályon torokmintát, úgynevezett légúti törlékmintát vesznek, amely az NNK laboratóriumába kerül. Itt megfelelő előkészítés után a vírus örökítőanyagának, az RNS-nek a két génjét mutatják ki. Ez egy olyan standard kimutatási mód, ami bizonyosan beazonosítja a vírust, és így nincs hamis eredmény – tette hozzá. Müller Cecília kiemelte: amikor valaki még nem mutatja a tüneteket, akkor nincs meg a szükséges vírusszám a torkában, ami egy diagnózishoz elég lenne. Mivel a vírus lappangási ideje 14 nap, ezért egy tünetmentes emberen most elvégzett vizsgálat nem garantálja, hogy például három nappal később, a lappangási időszakban ne jelennének meg a tünetek. Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy a koronavírus nem ismeretlen, korábban már hatféle koronavírus volt képes emberi megbetegedést okozni, ez a mostani a hetedik, amely egy mutáción esett át, ami megváltoztatta a tulajdonságait. Kiemelte, hogy a megfertőzöttek 80 százaléka tünetmentesen átesik a betegségen, és elsősorban az idős, több betegségben szenvedőkre nézve veszélyes, akiknek gyengébb az immunrendszerük, vagy olyan betegségben szenvednek, ami miatt esendőbbek a vírusfertőzéssel szemben.