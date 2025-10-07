Oscar-botrány - Kell egy harmadik ember

Nem szakítja meg az együttműködést az amerikai filmakadémia a februári Oscar-gálán történt példátlan fiaskóért felelős PwC könyvelőcéggel, de szigorítja a PwC alkalmazottjaira és az Oscar-díj győzteseinek bejelentésére vonatkozó szabályokat - írja a 24.hu.