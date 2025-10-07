A magyar webshopok számára a külpiaci fejlődés lehet az egyik megoldás – mondta Madar Norbert, a PwC digitális kereskedelemért felelős vezető menedzsere.
A gazdasági növekedésre nézve a legnagyobb veszélynek az energiaválságot és az inflációt tartják.
Egy tanulmány szerint a világbajnokság pluszbevételt is hozhat – igaz, a szerzők a jelenleginél sokkal jobb dollárárfolyammal számoltak.
Változatlanul valószerűnek tart 2023-ra 52 ezer hálózatról tölthető tiszta és hibrid gépjárművet Magyarországon a PwC – közölte megkeresésünkre Bársony Péter, a nemzetközi tanácsadó e-mobilitási igazgatója.
Nem szakítja meg az együttműködést az amerikai filmakadémia a februári Oscar-gálán történt példátlan fiaskóért felelős PwC könyvelőcéggel, de szigorítja a PwC alkalmazottjaira és az Oscar-díj győzteseinek bejelentésére vonatkozó szabályokat - írja a 24.hu.
Elfogadhatatlan, hogy a Budapesti Rendőr-Főkapitányság (BRFK) mindössze egy hétnyi nyomozás után elutasította feljelentését, amit a PricewaterhouseCoopers (PwC) tanácsadó cég tanulmánya kapcsán tett - közölte Szigetvári Viktor.
Harminc vizsgált metropolisz és nagyváros közül London a legsikeresebb - állapította meg a PricewaterhouseCoopers (PwC) üzleti tanácsadó és könyvvizsgáló vállalat kedden ismertetett kutatása.