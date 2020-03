Visszalépett az iraki kormányfőjelölt

Athén eközben egy hónapra felfüggesztette a menedékkérelmek elfogadását.

Franciaország kész segítséget nyújtani Görögországnak és Bulgáriának a határok védelméhez egy újabb migránsválság megelőzése érdekében – közölte Emmanuel Macron francia államfő vasárnap éjjel Twitter-üzenetben.



„Teljességgel szolidárisak vagyunk Görögországgal és Bulgáriával, Franciaország kész hozzájárulni a műveleti segítségre és a határok megvédésére vonatkozó európai erőfeszítésekhez. Együtt kell cselekednünk, hogy elkerülhessük a humanitárius és migrációs válságot” – írta Macron.

Süleyman Soylu török belügyminiszter vasárnap Twitter-üzenetben arról számolt be, hogy több mint százezer illegális bevándorló kelt át a török határokon az Európai Unió tagállamaiba. Athén és Szófia is cáfolta ezt a közlést. Görögország és Bulgária is megerősítette határvédelmét, miután Ankarában pénteken közölték, hogy Törökország „már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülteket”, és megnyitják a határokat az Európa felé igyekvők előtt. Nótisz Mitarákisz görög bevándorlási és menekültügyi miniszter vasárnap tudatta, hogy a rendőrség és hadsereg 9600 illegális határátlépést akadályozott meg Törökországból az Évrosz határfolyó mentén. A görög-török határnál könnygázt is bevetettek a kődobáló migránsok ellen. Athén azt állítja, hogy Törökország nemcsak nem tartóztatja fel a migránsokat, hanem aktívan segíti őket abban, hogy elérjék a határt.

Egy hónapra felfüggesztik a menedékkérelmek elfogadását

Az Alfa görög televízió hétfőre virradóra közölte: gyorsított eljárásban börtönre ítéltek Görögországban 66 határsértőt. A fejenként három és fél év szabadságvesztésre ítélt menekülteket pénteken és szombaton vették őrizetbe. A TASZSZ orosz hírügynökség megjegyezte, ez volt az első alkalom, hogy migránsokat ilyen gyors eljárásban letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök vasárnap este bejelentette, hogy Athén egy hónapra felfüggeszti a menedékkérelmek elfogadását. Tudatta azt is, hogy az ország határain maximálisra emelték a készültség és az „elrettentés” szintjét. A görög kormányfő figyelmeztette a menekülteket, hogy ne próbáljanak illegálisan belépni az országba, mert vissza fogják őket küldeni oda, ahonnan jöttek. Sztéliosz Pecasz görög kormányszóvivő a rendkívüli tanácskozását követően közölte, hogy átmenetileg azok menedékkérelmével nem foglalkoznak, akik illegálisan érkeztek Görögországba, s az első adandó alkalommal – a személyes adatok regisztrációja nélkül – visszaküldik a határsértőket. A görög hatóságok emellett sms-üzenetben figyelmeztetik a török-görög határon összegyűlteket, hogy ne próbálkozzanak határ illegális átlépésével. Az AMNA hírügynökség úgy tudja, több ezer külföldi telefonra érkezett értesítés a térségben. „A Görög Köztársaságból: Görögország maximális szintre emelte határvédelmét. Ne próbálkozzatok illegálisan átlépni a görög határon” – olvasható az üzenetben.