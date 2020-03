Koronavírus: „néphülyítés, amit a MÁV csinál”

Százmilliárdokat adózunk az üzemanyag után, a most nyomon követhetetlen pénztömeg mentőöv lehetne az önkormányzatoknak is – mondta Molnár Zsolt.

Új utat találtak maguknak a szocialisták: hétfői sajtótájékoztatójukon olyan témáról beszéltek, ami pártszimpátiától függetlenül minden magyart érint – leginkább kellemetlenül. Kunhalmi Ágnes és Molnár Zsolt képviselők a lepusztult magyar utak helyzetét kapcsolták össze a nehéz helyzetben lévő önkormányzatokéval, melyektől a kormány most elvonná az iparűzési adót is. Kunhalmi szerint az Orbán-kabinet az egészségügy és az oktatásügy katasztrofális központosítása után most az adónem elvonásával csökkentené az önkormányzatok mozgásterét – pedig helyi szinten a helyi vezetés tudja a legjobban, mire kell költeni, így az iparűzési adóbevétel is náluk hasznosul a legjobban.

Mindezt Kunhalmi a magyar utak drámai állapotával kötötte össze: mint mondta, nem kell vidékre menni, a XVIII. kerületben (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) is pocsékul néz ki az Üllői út, a Gyömrői út helyi szakasza – ám ha az önkormányzatnak lenne elég saját forrása a helyzet kezelésére, akkor nem kellene szerinte kormányzati kegyekre várni, saját költségen is felújíthatnák a leromlott útszakaszokat.

Itt lépett be Molnár Zsolt, aki közölte: az évi 6,5 milliárd liternyi felhasznált üzemanyag után 750 milliárd forintot fizetünk be jövedéki adóként, ami Molnár szerint feneketlen kalapba kerül és most stadion, lówellness és kisvasút lesz belőle.

A szocialisták azonban kezdeményeznék, hogy a jövedéki adó harmadát, 250 milliárd forintot utalja vissza az állam az önkormányzatoknak.

Ebből jutna a közlekedési infrastruktúra rendbe tételére és egy sor zöld beruházásra – bicikliutak építésére, fásításra is – a képviselők szerint. Két dologban talán mindenki egyetért, politikai hovatartozástól függetlenül: abban, hogy az üzemanyag sokba kerül, és hogy az utak rossz állapotban vannak.

Nincs fideszes vagy baloldali kátyú, a jobboldaliakat sem rázza kevésbé a busz a gidres-gödrös utakon

– mondta Molnár, aki a 250 milliárd terveik szerinti eloszlásáról is beszélt: szerinte a forrást annak a befizetett gépjárműadó arányában kellene szétoszlani, vagyis települési szinten oda jutna több pénz, ahol nagyobb az autós forgalom is.

Újságírói kérdésre Molnár Zsolt elismerte, ezzel a felosztással Budapest járna a legjobban, hiszen itt a legtöbb jármű, a legnagyobb tömegközlekedési infrastruktúra is. Szerinte a fővárosi önkormányzat és a kerületek között fele-fele arányban oszlana meg a Budapestnek jutó keret, ennek nagyságát azonban nem tudta meghatározni.

Az MSZP tárgyalna a települési és megyei önkormányzatok országos szövetségével, aktivistáik és politikusaik pedig hamarosan szórólapokkal, aláírásgyűjtő ívekkel jelennek meg a benzinkutakon.