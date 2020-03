Amíg a koronavírus világjárvánnyá dagadt, az operatív törzs eljutott odáig: ígérik, szerdára lesz információs honlap

Az Országgyűlésben is téma volt a koronavírus, a kormány képviselője kemény fellépést ígér a spekulánsokkal és rémhírterjesztőkkel szemben.

– A hétvégén a horvát és a szlovén határon jártam, és több kistelepülés patikáit felkerestem, egyetlen helyen sem lehetett szájmaszkot vagy kézfertőtlenítőt kapni – mondta az Országgyűlésben napirend előtt Korózs Lajos a Népjóléti Bizottság szocialista elnöke. A képviselő szerint nem elégségesek a kormány eddig megtett intézkedései a koronavírus betegséggel szemben, hiába nincs még magyar területen fertőzött, a háziorvosokat nem tájékoztatják megfelelően és nincs elég védőfelszerelés sem. Kontrát Károly belügyi államtitkár válaszában tagadta, hogy hiányosságok lennének a felkészülésben, azt mondta, a büntetés végrehajtás debreceni üzemében folyamatosan gyártják a szájmaszkokat, amiket eljuttatnak az orvosokhoz és a patikákba is, a tájékoztatás napi szintű és a parlamenti pártokat is folyamatosan informálja a Belügyminisztérium. A Jobbikból Magyar Zoltán azt kérdezte, miért nem hoz létre a kormány egy állami élelmiszer alapot, hogy akkor se legyenek ellátási zavarok, ha esetleg a vírus megjelenése miatt vásárlási pánik tör ki a lakosság körében. A kormány részéről Schanda Tamás, az Innovációs Minisztérium államtitkára azt válaszolta, folyamatosan egyeztetnek a kereskedelmi szervezetekkel, az élelmiszer ellátás folyamatos, sehol sincs zavar, de a kormány figyelemmel kíséri a helyzetet. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté arról beszélt, a hatóságoknak a rémhírterjesztőkkel és azokkal szemben is fel kell lépniük, akik a koronavírus miatti esetleges pánikhangulatban hatástalan készítményeket kínálnak a lakosságnak. Orbán Balázs államtitkár válaszában azt mondta, a rendőrség folyamatosan fellép és intézkedik a rémhírterjesztőkkel szemben, a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a tartós élelmiszerek és a kézfertőtlenítők árát. Mivel az illegális migránsok jórészt Iránból érkeznek és ott már kiterjedt gócpontjai vannak a koronavírus fertőzésnek, határozatlan időre felfüggesztették a beléptetést a tranzitzónákba. Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) szerint „néphülyítés, amit takarítás címén művel” a MÁV a vonatokon, nem megfelelő a takarítás a hivatalos nyilatkozatokkal szemben. Fónagy János államtitkár válaszában ismét csak tagadta az ellenzéki kritikákat és azt mondta, megfelelően takarítják a vonatokat.