Vizsgálja az Unió a tranzitzóna lezárását

A Momentum megszorongatta, de legyőzni nem tudta az MSZP-t a szocialista-fellegvárának számító XIII. kerületben a vasárnapi időközi önkormányzati képviselő-választáson.

A városrész 9. körzetében Varju Viktória (MSZP-XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete) nyert 497 szavazattal, Polyák Krisztina a Momentum indulója 406 voksot gyűjtött, míg a harmadik a fideszes Tempfli József lett 226 szavazattal. A választókerület választói névjegyzékben összesen 6633 választópolgár szerepel, ám csak valamivel több mint 17,5 százalék ment el szavazni.

A voksolást azért kellett kiírni, mert az eddigi helyi képviselő, a momentumos Kerpel-Fronius Gábor Karácsony Gergely főpolgármester helyettese lett és lemondott a mandátumáról.

A Momentum politikusai szerint - a korábbi ellenzéki megállapodás alapján - ezúttal is ők jelölhették volna ki a közös ellenzéki indulót, ám Tóth József XIII. kerületi szocialista polgármester szerint a lemondással a megegyezés is hatályát veszítette. Ennek következtében a szocialisták nem láttak semmi kivetnivalót abban, hogy saját jelöltet indítanak.

- Az ellenzéki háziverseny egy ilyen választás esetében elfogadható volt. Az MSZP megmutatta, hogy nem lehet leírni, versenyhelyzetben képes komoly eredményt elérni – mondta a Népszavának Molnár Zsolt, a szocialisták pártigazgatója. A politikus ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a 2022-es választásokhoz közeledve minden ellenzéki pártnak egyre inkább a kormányváltásra kell koncentrálnia és ennek fényében kell kezelnie a vitás ügyeket is.

- Becsületbeli ügy volt a számunkra, hogy egy olyan körzetben, ahol korábban nyertünk, elinduljunk. A jelöltünk 91 szavazattal kapott ki Tóth József indulójától, szerintem ez egy nagyon tisztes eredmény volt, ami miatt egyáltalán nem kell szégyenkeznünk. Nem emlékszem rá, hogy itt bárki is ennyire megszorította volna az MSZP-t – mondta a Népszavának Hajnal Miklós. A Momentum politikusa szerint bár volt vita az MSZP-vel, de bízik abban, hogy ez semmilyen komolyabb sérelmet nem okozott egyik félben sem. - Remélem, ez nem lesz gátja a jövőbeni együttműködésnek, a mi részünkről biztosan nem - fogalmazott.

- Az eredmény azt mutatja, hogy az MSZP beágyazottsága erős maradt a kerületben. Érdekes ugyanakkor, hogy a tavalyi EP-választásokon a kerületben a Demokratikus Koalíció és a Momentum 9000-9000 szavazatával szemben az MSZP csak hatezret kapott, tehát ha nincs helyi kötődésű ügy, akkor ez az előny már eltűnik a szocialisták számára – mondta a Népszavának Mikecz Dániel. A Republikon Intézet elemzője szerint a választást megelőző vita azt mutatja, hogy az együttműködési kényszer ellenére a pártok között dominanciaharc is folyik az ellenzéki oldalon, ez pedig nem szűnik meg a 2022-es választásokra sem.