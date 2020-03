Most robbanóanyag-detektorokat vett a rendőrség közel 200 millió forintért

A tűzszerész robotok és ruhák után újabb százmilliókat költenek a bombák elleni védekezésre.

Egymást érik a tűzszerész-beszerzések a Készenléti Rendőrségnél: ezúttal két tételben hordozható vegyi és robbanóanyag detektorokat, a működtetéshez szükséges kellékanyagokat és infravörös tartományban mérő Raman spektrométereket vásároltak, 194,6 millió forintért – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A nyílt tenderen zajló közbeszerzés mindkét tételét egyedüli ajánlattevőként a CBRN Magyarország Vegyivédelmi és Tűzvédelmi Kft. nyerte el, ami a termékek leszállítása mellett azt is vállalta, hogy egy alkalomra szóló, négyórás kiképzést tart a detektorokat használó állománynak. A cég február 13-án kötött szerződést a hatósággal.

A CBRN Magyarország neve korábbról is ismerős lehet: január végén szintén ők nyerték meg Készenléti Rendőrség tűzszerész robotokra és „romboló eszközökre” kiírt pályázatát, nettó 327 milliós pályázatukkal – erről a Napi.hu tudósított. A rendőrségi beszerzések terén a cég így lassan felveszi a versenyt a hatósági-honvédelmi tendereken nagypályás Milipol Zrt-vel is, ami szintén kivette a részét a bomba üzletből: mint lapunk decemberben beszámolt róla, 194,5 millió forintért adtak el bombaruhákat a készenlétiseknek. A rendőrök a emellett bombaszállító konténert is szeretnének vásárolni: pályázati felhívásuk alapján 220 millió forintot szánnak egy ilyen eszköz beszerzésére.