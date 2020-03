Gondatlan emberölés miatt ítélték el a férfit, aki vízaknába dobta a 17 éves lányt

Személyesen egyszer sem vizsgálta meg az összevert Orosz Bernadettet.

Személyesen egyszer sem vizsgálta meg, kizárólag a korábbi ambuláns lapokból, zárójelentésekből dolgozott az az igazságügyi orvosszakértő, aki a Bujákon a felismerhetetlenségig összevert Orosz Bernadett sérüléseiről készített szakértői véleményt – írja az Index . A hivatalos iratok szerint a szakértő nemcsak a tavaly novemberi, hanem a másik két bántalmazásból származó sérüléseket is vizsgálta.Külön-külön elemezte a három bántalmazást, és arra jutott, hogy a legbrutálisabb az utolsó eset volt. Ez volt az, ami után Orosz Bernadett feltöltötte Facebook-oldalára az összevert arcáról készült fotókat.

A szakértő szerint „az orrcsont és az orrsövény törésének gyógytartalma nyolc napon túli, de ezek a sérülések közvetlenül és közvetetten sem tekinthetők életveszélyesnek.”

Az iratok szerint az orvosi dokumentáció „olyan jellegzetes sérülést, amely a nyak erőteljes megragadására vagy fojtogatására utalna, nem tartalmaz”. A szakértő kijelentette, hogy az arckoponya csontjain további nyolc napon túli sérülések is létrejöhettek volna, és csupán „a véletlennek köszönhető”, hogy ez nem így történt.

Mivel a zúzódások mellett „csak az arckoponya legvékonyabb csontja, az orrcsont és az orrsövény törött, ezért nem állítható, hogy a bántalmazástól életveszélyes vagy halálos sérülések is keletkezhettek volna”.

A nő felső műfogsora is megsérült, az viszont a szakértő szerint önmagában nem tekinthető testi sértésnek.

A szakértői vélemény szerint maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás nem állapítható meg.

Az első két – júniusi és augusztusi – bántalmazásból származó sérülések az orvosszakértő szerint nyolc napon belül gyógyultak. A második esetnél a nő bal dobhártyája átszakadt, de mivel a középfül nem vérzett be és csonttörés sem történt, a sérülések nyolc napon belülinek számítanak.

- Engem nem vizsgált meg a szakértő, így állapítja meg, hogy nincs maradandó fogyatékosság a bántalmazásból kifolyólag. Miközben levegőt is alig kapok. Mi ez, ha nem felelőtlenség?

- reagált a Népszavának Orosz Bernadett. A hatgyermekes édesanya lapunknak elmondta, hogy a szájából most is hiányzik egy kis darab, még az is fájdalmas, ha mosolyog. Nem érti, miért írta az igazsságügyi orvosszakértő azt, hogy a dobhártyája sérülése nyolc napon belülinek számít, mert állítása szerint

orvosi leleteiben az szerepel, hogy a dobhártyaszakadás nyolc napon túli sérülés.

Fülcimpája mind a mai napig szét van szakadva az augusztus 9-i verés óta, amelyet szintén meg kell műttetnie, saját költségén. A sérült fogát csak műtéttel lehet korrigálni, illetve a szemöldöke fölött még mindig van egy dudor, ami nem gyógyult be. Elmondta azt is, hogy orra sérülése miatt nehezen kap levegőt, ami alvás közben is zavarja, sportolni pedig jelenleg nem képes, mert fullad.

- Az elkövetőnek ez megint könnyebbséget jelent. Úgy érzem, az orvosszakértő is elbagatellizálja az ügyet. Hihetetlen ez a hozzáállás, olyan, mintha az országban az agressziót díjaznák