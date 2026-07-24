Legkevesebb tíz ember meghalt és több mint száz megsebesült pénteken egy Kijev közeli fegyverkiállításon, amelyre az orosz erők ballisztikus rakétával mértek csapást. Az eseményen Szerhij Beszkresztnov elnöki tanácsadó és munkatársai is jelen voltak. A hatóságok vizsgálják a kiállítás bűnösen gondatlan megrendezését.
Az állatkert szerint nem egyszerű adminisztrációs hibáról van szó, ezért jogi lépéseket tesznek. A cirkusz a megkeresésre annyit közölt, hogy nem kívánnak reagálni a történtekre.
Az indoklás szerint a vádat képviselő különleges ügyészt szabálytalanul nevezték ki.
A kislány úszni sem tudott.
Egy pár olyan helyen hagyta a kábítószert, hogy az bekerült a csecsemő szervezetébe.
A vádlott és védője az ítélet ellen fellebbezést jelentett be, ezért a döntés nem jogerős.
A jogosítvány nélkül vezető sofőr és egy utas elmenekült a helyszínről. Súlyosan sérült barátjukat az autóban hagyták.
A testvérpár fiú tagja a háta mögé küldte a húgát és biciklijével a kutyák elé állt, de az ebek több helyen megharapták őt.
Az életveszélyes, szigetelés nélküli villamosvezetéket a földön helyezte el a férfi.
Az eszköz felrobbant a kisfiú kezében, a gyerek életveszélyes sérülést szenvedett.
A gyermeket mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A gyerek testének 44 százalékán égési sérüléseket szenvedett a kiömlő forró víztől.
B. Roland szabadlábon távozhatott az ítélet után.
A rendőrök gondozási kötelezettség elmulasztása miatt folytatnak eljárást a nő ellen.
A szomszéd udvaron eldobott dekk meggyújtotta az avart, majd beindult a láncreakció.
A 62 éves férfi nem hogy nem jelentette be a tűzoltóságon, hogy valami tűzveszélyes dologra készül, de még tűzoltó készüléke sem volt.
A vádlott nyakából zuhant a földre egy két éves gyerek, aki életveszélyes állapotba került.
Bíróság előtt kell számot adnia Christine Lagarde-nak, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetőjének egy vitatott kártalanítási ügyben játszott szerepéről - határozott pénteken a francia Semmítőszék.
Az udvarukon álló autóval, játék közben ütötte el testvérét egy négyéves szegedi kisfiú. A rájuk vigyázó férfi ellen gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségének megalapozott gyanúja miatt folyt eljárás - írja a police.hu.