Karóval akart behajtani tíz forintot a pizzafutáron

A nő árokba borult, a férfit még azelőtt elkapták, hogy balesetet okozott volna.



Egy családi vitát követően külön-külön, ittasan ült autóba az a rásonysápberencsi pár. Mindkettejükkel szemben egy-egy büntetőeljárást indított a rendőrség - írja a police.hu . Az élettársak 2020. február 27-én vesztek össze, majd a 46 éves nő alkohol fogyasztása után autóba ült. A nő Kázsmárk közelében egy kanyarban nem jól választotta meg autója sebességét, így kisodródott, majd az útmenti vízelvezető árokba borult.

Ezzel párhuzamosan a nő 46 éves élettársa is - szintén ittasan - kocsiba ült, majd útnak indult. A rendőrök a férfit Léh közelében szűrték ki a forgalomból, mielőtt még balesetet okozhatott volna. Mindkét sofőrnél az alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott. Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban elkövetett vétség megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a nővel és a férfival szemben. A rendőrség a balesetek elkerülése érdekében felhívja a figyelmet, hogy már kis mennyiségű alkoholfogyasztás is negatívan befolyásolja az ésszerű döntéshozatalt, a biztonságos járművezetést, nagyobb mértékű fogyasztása pedig súlyos következményekkel járhat. Hozzátették, hogy aki ittas állapotban vezet, az nem csak saját, de mások testi épségét is veszélynek teszi ki.