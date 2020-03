Nem lesz könnyű dolga Matovicnak

A brit kormány húszszázalékos fertőződési arányra készít terveket.

Gyors ütemben nő az iráni fertőzöttek és halálos áldozatok száma, a halottaké hétfőről keddre 11-gyel 77-re, a fertőzötteké pedig 1501-ről 2336-ra emelkedett – jelentette be az egészségügyi miniszterhelyettes napi teheráni sajtóértekezletén. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tesztek az elmúlt napban 835 vizsgált beteg esetében erősítették meg az új koronavírus jelenlétét. Az iráni állami tévé közben arról számolt be, hogy a parlamenti képviselők között 23 fertőzöttet találtak, ezért a képviselők arra kérték egymást, egyelőre ne érintkezzenek a nyilvánossággal. E bejelentések hatására Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője bejelentette, hogy az ország „hadban áll” a koronavírussal, és felszólította a hadsereget, hogy segítse az egészségügyi hatóságokat a megelőzésben és a fertőzöttek ellátásában.



„Bármi, ami segíti a közegészségügyet és megelőzi a járvány terjedését, jó, és minden, ami elősegíti a terjedését, bűn” – jelentette ki Hamenei.

A hatóságok már kedden reggel közölték, hogy akár 300 ezer katonát és önkéntest is be tudnak vetni a járvány elleni küzdelemben. Iránban van a betegség egyik globális gócpontja a kínai Vuhan város után, és Kína után Iránban haltak meg a legtöbben a fertőzésben.

Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője Fotó: AFP

Nyolc újabb országban jelent meg a fertőzés

Mint megírtuk, hétfő este nyolc újabb ország jelentette, hogy megjelent a koronavírus területén:

Indonézia, Portugália, Szenegál, Tunézia, Szaúd-Arábia, Jordánia, Marokkó és Lettország. Kedden Ukrajna is közölte, hogy van egy koronavírusos beteg, egy férfi, aki Olaszországból érkezett haza, és az ország nyugati részén lévő Csernyivci város kórházában ápolják.

Közép-európai idő szerint kedd délelőtt 10 órakor a világ 76 országában 90 914 fertőzést tartottak számon. Közülük 3116-an haltak meg. Az új fertőzések száma 763, a haláleseteké 38. Ezen belül súlyos a dél-koreai helyzet romlása: 374 új esettel 5186-ra nőtt a koronavírussal megfertőződöttek száma, és az esetek zömmel az ottani gócpontnak számító délkeleti Tegú városban és környékén vannak.

Üres tengerparti vendéglátóhelyek Balin Fotó: Mahendra Moonstar / AFP/Anadolu Agency

Koronavírus-akcióterv

A brit kormány kedden ismertette készenléti tervét, mely nem zárja ki, hogy a munkaerő húsz százaléka is betegszabadságra kényszerül az új típusú koronavírus okozta esetleges széles körű nagy-britanniai járvány csúcspontján. Boris Johnson brit miniszterelnök az angliai tiszti főorvossal, Chris Whittyvel közös sajtótájékoztatóján mindazonáltal hangsúlyozta: a készenléti terv nem előrejelzés, hanem azt vázolja fel, hogy az egyes lehetséges forgatókönyvek megvalósulásának esetén mikor milyen intézkedésekre lehet szükség az adott esetekre vonatkozó tudományos tanácsadásnak megfelelően. Whitty professzor a sajtótájékoztatón kijelentette: az eddigi széleskörű tapasztalatok alapján az új koronavírus okozta, Kínából induló járvány halálozási rátája 1 százalék körüli, „vagyis a betegek 99 százaléka felépül”. Hozzátette: az alacsonyabb kockázatú – tehát például a fiatalabb, krónikus betegségekben nem szenvedő – csoportokon belül 1 százaléknál is jóval alacsonyabb a fertőzöttek halálozási aránya. A tiszti főorvos szerint a betegek nagyon nagy többsége enyhe vagy mérsékelt megfázásszerű tüneteket tapasztal és teljesen felépül a fertőzésből. A brit kormány kedden ismertetett 28 oldalas készenléti tervcsomagjában szerepel, hogy komolyabb nagy-britanniai járvány esetén a rendőrség fő feladatává a közrend fenntartása válik, különösen akkor, ha a rendőrségi állomány tagjai közül is sokan megbetegszenek. Ebben az esetben a közvetlen bűnüldözési tevékenység a legsúlyosabb bűncselekmények felderítésére korlátozódhat, és a sürgősségi szolgálatok a hadsereg segítségét is kérhetik. A dokumentum szerint a brit védelmi minisztériumnak alaposan begyakorolt eljárási tervei vannak arra, hogy szükség esetén segítséget nyújtson a polgári hatóságoknak, úgy, hogy közben nagy-britanniai és külföldi műveleti feladatait is teljesíti. A Koronavírus-akcióterv című – a brit, a skót, a walesi és az észak-írországi kormány által közösen összeállított – készenléti tervcsomagban szerepel, hogy ha az állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozói körében is terjedni kezd a járvány, és mindeközben növekszik a kórházi kezelésre szoruló, súlyosabb állapotban lévő fertőzöttek száma, akkor halasztani kell a nem sürgős kezeléseket igénylő betegek ellátását, és ha szükséges, a már nyugdíjba vonult orvosokat is be kell hívni aktív egészségügyi szolgálatra. A dokumentum szerint egyelőre bizonytalan, hogy az üzleti szektorban milyen hatása lesz a koronavírus-járványnak, de elképzelhető olyan „feszes helyzetet” modellező forgatókönyv, amelynek megvalósulása esetén



az alkalmazotti állomány ötöde is kieshet a munkából a járvány csúcspontjának heteiben.

A britek 20 százalékos fertőzöttségre készítenek akciótervet Fotó: FRANK AUGSTEIN / AFP

A brit statisztikai hivatal (ONS) becslése szerint Nagy-Britanniában 30,5 millióan dolgoznak alkalmazotti munkakörökben, így egy ilyen mértékű megbetegedési arány több mint hatmillió alkalmazottat érintene. A tervcsomag szerint a nehéz helyzetbe kerülő üzleti vállalkozások számára már létezik egy olyan eljárás, amelynek alapján kérhetik az adóhivataltól esedékessé váló adókötelezettségeik teljesítésének halasztását. A dokumentum szerint a járvány terjedésének megfékezését célzó intézkedések között szerepelhet iskolák bezárása, az otthoni munkavégzés kiterjesztésének ösztönzése és a nagy tömegeket vonzó rendezvények számának csökkentése. Boris Johnson az akcióterv közzétételével egy időben tartott sajtótájékoztatóján ugyanakkor kijelentette: amit mindenki már most megtehet a vírus terjedésének megakadályozására, az a rendszeres és alapos kézmosás szappannal és meleg vízzel. A brit kormányfő szerint az általános jó tanács az, hogy egy-egy alkalommal annyi ideig tartson a kézmosás, ameddig a Happy Birthday (Boldog születésnapot) című dal kétszeri eléneklése tart.

„Egyszerű tanács, de jelenleg ez a legfontosabb, amit tehetünk” – tette hozzá.

Felfüggesztett vízumkiadás

India kedden felfüggesztette a vízumok kiadását Japán és másik három ország állampolgárainak az új koronavírus terjedése miatt. A kormány azt is hivatalosan bejelentette, hogy



azok a japán, olasz, iráni és dél-koreai állampolgárok, akik már beadták a vízumkérelmet, sem kaphatják meg a belépési engedélyt, csak kényszerítő körülmények esetén.

India ezenkívül felfüggesztette a vízumkiadást a február 1. óta Japánon, Kínán, Iránon, Olaszországon és Dél-Koreán át utazó külföldiek számára is. A felfüggesztés nem vonatkozik a diplomatákra, ENSZ-alkalmazottakra, a légitársaságok személyzetére, de a belépéskor kötelező orvosi vizsgálaton kell átesniük. India a múlt hónapban függesztette fel a vízumok kiadását Kína állampolgárai részére, ahol a COVID-19 okozta járvány tavaly decemberben elkezdődött. Indiában eddig hat embernél bizonyosodott be a koronavírus-fertőzés. Narendra Modi indiai kormányfő Twitter-üzenete szerint „a különböző minisztériumoknak és államoknak együtt kell működniük az Indiába érkezők vizsgálatától a megfelelő orvosi ellátás biztosításáig. Nincs szükség pánikra. Együtt kell dolgoznunk, apró, de fontos intézkedéseket hoznunk az önvédelmünk biztosítására”.