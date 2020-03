Vidéki utak miatt kell a luxusautó

Szél Bernadett jelezte: újból az OH-hoz fordul a helyzet tisztázása érdekében.

Olyan szakértők nevét is feltüntette az Oktatási Hivatal (OH) az új, egyre nagyobb tiltakozást kiváltó Nemzeti alaptanterv (NAT) kidolgozói között, akik részt sem vettek annak kidolgozásában. Amég hétfőn közölt egy 45 fős listát, amit az OH Szél Bernadett független országgyűlési képviselő adatigénylésére küldött. Egyikőjük, Moróné Tapody Éva fizikatanár a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: az OH állításával ellentétben nem vett részt a NAT fejlesztésében, a hivatal az elkészült kerettanterv felülvizsgálatával bízta meg őt és több más kollégáját. Csakhogy magát a NAT-tervezetet még kérésre sem kapták meg. Szél Bernadett jelezte: újból az OH-hoz fordul a helyzet tisztázása érdekében. Az viszont biztos, hogy a Horthy-korszakot gyakran magasztaló irodalomtörténésznek, Takaró Mihálynak fontos szerepe volt a NAT kialakításában, aki legutóbb a kormánypárti Magyar Nemzetnek adott keddi interjújában. Szerinte például „az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény”. Kijelentését mások mellett Péterfy Gergely író gúnyosan úgy kommentálta: „Igaza is van. Egy gyerek szenvedjen. Érezze, hogy egy kis senki a nagyhatalmú felnőttek között”. A NAT ellen közben már mintegy száz iskola tanárai fogalmaztak meg állásfoglalást, köztük Orbán Viktor miniszterelnök egykori gimnáziuma, a székesfehérváriNeves értelmiségiek – mint Romsics Ignác történész, Pálinkás József korábbi MTA-elnök, Csaba László közgazdász – pedig egységes fellépést sürgetnek a tiltakozó tanárok támogatására.