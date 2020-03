Drákói szigor a terv az éjfél utáni bulinegyedben

Elfogadták a belső-erzsébetvárosi döntés-előkészítő munkacsoport tagjai azt a javaslatcsomagot, amelyet több hónapos tárgyalássorozat után dolgoztak ki a kerület bulinegyedében kialakult állapotok rendezésére.

Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester – aki a munkacsoport vezetője is – lapunknak elmondta: a főszabály mindenképp az éjféli záróra lesz, ez alól csak azok a vendéglátóhelyek kaphatnak mentességet, amelyek teljesítik a szigorú kritériumrendszer feltételeit. Ezek közé tartozik egyebek mellett, hogy a szórakozóhelyek este tíz és reggel nyolc óra között nem végezhetnek göngyölegmozgatást, áruszállítást, éjfél után pedig – ha nyitva tartanak – mindenki számára hozzáférhetővé kell tenniük mellékhelyiségeiket. A WC-használati lehetőségre a vendégek, turisták figyelmét is fel kell hívni egységesített, jól láthatóan elhelyezett piktogramokkal.

A közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében összehangolt ellenőrzéseket vezetnek be, a szórakozóhelyeknek pedig erre vonatkozó intézkedési tervet is ki kell dolgozniuk.



Ezen felül kötelező lesz legalább egy embert felvenni, akinek az lesz a feladata, hogy megakadályozza, hogy a vendégek az utcán fogyasszák el a megvásárolt alkoholt. A zajterhelés visszaszorítása érdekében egy csúcslimiternek nevezett zajmérő eszköz felszerelését is kötelezővé teszik, sőt, a vendéglátóhelyeknek egy akusztikai szakértő igazolását is be kell majd mutatniuk. Teraszokon, nyílt nyílászárók mellett éjszaka az eddigi szabályok szerint sem lehetett volna zajongani, ennek betartására is fokozottabban ügyelnek majd. Mindemellett egy forgalomszámláló berendezést is fel kell szerelniük a vendéglátóhelyeknek, s egyszerre csak annyi vendég tartózkodhat majd egy adott térben, amennyi a katasztrófavédelem előírásainak megfelel. A takarításra is jobban oda kell majd figyelniük a kocsmáknak, naponta legalább egyszer – lehetőleg a kora reggeli órákban – magasnyomású takarítóeszközzel kell megtisztítaniuk az előttük lévő járdaszakaszt, és a kommunális hulladék elszállításáról is gondoskodniuk kell. Ezzel összefüggésben – a környezetvédelem érdekében – éjfél után megtiltják a műanyagpoharak használatát. A tájékoztatás érdekében hamarosan egy plakátpályázatot is hirdet az önkormányzat, amire elsősorban művészek, grafikusok jelentkezését várják. Több témát – például vandalizmus, szemetelés – kell majd feldolgozni, s ha a pályázat sikeres lesz, nemcsak a köztereken, hanem a vendéglátóhelyeken belül is kihelyezik majd a plakátokat. Azok a vendéglátóhelyek, amelyek megfelelnek az előírásoknak, egy évre kaphatnak engedélyt az éjfél utáni nyitva tartásra, vagyis az engedélyt évente meg kell újítaniuk. A szankcióknál a fokozatosság elve érvényesül: ha valamelyik szórakozóhely megsérti a kritériumrendszer előírásait, először figyelmeztetik, másodszor pénzbüntetést kap, harmadik lépésként hétvégi időszakra, minimum három napra azonnali bezárásra kötelezik, legvégső esetben pedig visszavonják az éjfél utáni nyitva tartásra jogosító engedélyét.

Ujvári-Kövér Mónika lapunknak azt mondta, hogy az önkormányzat, a lakosság, a civil szervezetek és az érintett vendéglátósok képviselőiből álló döntés-előkészítő munkacsoport mintegy 99 százalékos egyetértéssel szavazta meg a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását szabályozó kritériumrendszert. Az Élhető Erzsébetváros Egyesület képviselője, Szikszai Sándor úgy véli: ha mindezt sikerül betartatni, az jelent majd igazi előrelépést. A témában hamarosan lakossági fórumot is tarthatnak.