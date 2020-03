Áder Jánostól tavaly nyolc elítélt kapott elnöki kegyelmet

Aki a strasbourgi bíróság döntéseinek hatályon kívül helyezését javasolja, az hazája kilépését szorgalmazza az Európa Tanácsból – mondta lapunknak Rik Daems, a testület parlamenti közgyűlésének elnöke.

Rik Daems belga liberális politikust egy hónapja választották meg a strasbourgi székhelyű emberi jogi szervezet, a 47 tagállamot számláló Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlésének élére. A Brüsszelbe látogató elnököt arról kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy a magyar kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy megítélhető-e kártérítés a rossz börtönkörülményeik miatt raboknak. A kártérítések többek között az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletein nyugszanak.

– Nagyon egyszerű a válaszom: ha részese vagy az Emberi Jogok Európai Egyezményének, akkor természetesen tiszteletben kell tartanod az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a döntéseit. A bíróság ítéletei ugyanis a konvención alapulnak. Hiába nem ért egyet a közvélemény bizonyos verdiktekkel, nem írhatja felül azokat. Politikai, belpolitikai szempontból megértem, ha egy kormány bizonyos kérdésekről kikéri az emberek véleményét, de ennek nem lehet az a következménye, hogy semmibe veszik a bíróság döntéseit. Az európa tanácsi tagság alapja, hogy a tagállamok elfogadják az EJEB ítéleteit – nyilatkozta Rik Daems. Magyar kormányzati politikusok már felvetették, hogy ki kell lépni az egyezményből és hatályon kívül kell helyezni a bíróság döntéseit. Időről-időre az Egyesült Királyságban is elhangzanak ilyen vélemények. Az ET parlamenti elnöke aggasztónak tartja ezeket a véleményeket, mert az emberi jogi konvencióhoz való csatlakozás a tagság alapja az Európa Tanácsban. „Furcsa, hogy megválasztott parlamenti képviselők utasítják el a bíróságnak az alapvető jogok védelmét szolgáló ítéleteit” – fejtette ki. „Ráadásul a vitatott döntések a bírósági ítéletek elenyésző részét képezik. Egy sor politikus bizonyára nem látja be, hogy amikor ilyen javaslatokkal áll elő, akkor hazája kilépését szorgalmazza az Európa Tanácsból. A lényeg, hogy ha megszületett egy bírósági döntés, azt kötelező végrehajtani. ” Januárban az ET Parlamenti Közgyűlése úgy döntött, hogy megvizsgálja a lengyelországi jogállam helyzetét. Lengyelország az egyetlen európai uniós tagállam, amellyel szemben a strasbourgi szervezet eljárást indított. Rik Daems kétéves elnöki programjának része a tagállamok parlamenti képviselőiből álló szervezet monitoring eljárásának a felülvizsgálata is. „Egyes országokat már 25 éve vizsgálunk, másokat, amelyekben szintén rossz irányba fordultak a dolgok, egyáltalán nem” – érvelt a reform mellett. A politikus kifejtette azt is, hogy lát lehetőséget az Európa Tanács és az Európai Unió képviselő-testületei közötti szorosabb együttműködésre a jogállam és a demokrácia előmozdítása érdekében.