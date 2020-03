335,89 forinton az euró

A 7. Venture Capital Summit előadói tudják, és el is mondják, hogy mi a teendő, ha a befektető akkor is nyerni akar, amikor mindenki gazdasági visszaeséstől retteg. A március 24.-i konferencia résztvevői a helyzetelemzések mellett tanácsokat is kaphatnak a szakma legnagyobb szereplőitől.

Az utóbbi években rendszeresen falra festett gazdasági válság bekövetkezésének dátuma még mindig bizonytalan. Egyesek szerint az új járvány lesz a valódi kiváltó esemény, mások az amerikai elnök szeszélyeit látják fő veszélynek. Tény, hogy globálisan a kockázatitőke-piaca hét éves mélypontra zuhant. A tavalyi év minden szempontból kiugrónak számított a hazai kockázatitőke-piacon: elindult az új Jeremie program, amely a következő öt évben közel 80 milliárd forint tőkéhez juttatja a Közép-Magyarországon kívüli régiókban található innovatív vállalatokat. A Jeremie kiváló mentőöv lehet: Az állami szerepvállalás a hazai tapasztatatok szerint megfelelően támogatja a kockázatitőke-piac kialakulását, bizonytalan piaci helyzetben pedig válságállóvá teheti annak szereplőit. De vajon milyen hatása van az állami tőkének közép és hosszú távon; milyen előnyök származnak az állami és a magánszektor kooperációjából, illetve milyen veszélyekkel jár az összefonódás? Az MFB Invest Zrt. vezetője, Bugár Csaba előadásában arról is beszél, hogy hogyan néz ki az ideális társbefektető. Recesszió és fellendülés idején is érvényes mondás, hogy az alapkezelő a minél nagyobb hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében egyedi portfóliót állít össze, s annak összetételét időről időre változtatja. De vajon mennyire szóljon bele a pénzügyi befektető a portfóliócég működtetésébe? Erre a kérdésre ad választ előadásában Szűcs Gergely PhD. az egyik legnagyobb független, magántulajdonban lévő pénzügyi csoport, a Cachline Holding Zrt. vezetője. Az OXO csoport idén önálló holdingba szervezte teljes befektetési portfólióját, melyet bejelentett tervei szerint nyilvános piacra kíván vinni, ezzel új, tőzsdén is jegyzett befektetési instrumentumot teremtve a hazai kockázatitőke-piacon. Oszkó Péter, az OXO Technologies Holding alapító tulajdonosa ennek kapcsán a piaci alapú eszközök fejlődését veszi górcső alá előadásában. A konferencián képviselteti magát a Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Európa legnagyobb kockázatitőke-társasága is. Michael Rager, a társaság elnöke a legfontosabb szempontokról beszél előadásában és bemutatja a kockázatitőke-piac válságváró időszakában megfigyelhető trendjeit. Az MKB Bank Zrt. szintén bővítette portfólióját, sőt, míg korábban kifejezetten a Fintech megoldásokra fókuszált, a tavalyi évtől a nem-Fintech startupok irányába is nyitottá vált – a jelenlegi portfólióról, válságvédelemről és az egyéb befektetésekről osztja meg tapasztalatait Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója. A Venture Capital Summit-on minden alkalommal szerepelnek olyan előadók, akikkel máshol lehetetlen volna a találkozás: az idei esemény kerekasztal beszélgetései egyikén részt vesz Veres Tibor (Wallis), aki nagyon ritkán szólal fel rendezvényeken. A Szabó Pál (Bird & Bird) moderálásával zajló beszélgetés alapkérdése az, hogy vajon a kockázatitőke-piacra épp most belépő milliárdosnak hova lenne érdemes befektetnie. A 7. Venture Capital Summit a tavasz egyetlen független, szakmai kockázatitőke csúcskonferenciája, amelyen - március 24-én - a pénzügyi szektor legkiválóbb szakembereivel találkozhatnak azok, akik sikeresen szeretnék építeni cégüket és kapcsolatrendszerüket, tőkebefektetést keresnek, befektetnék pénzüket, vagy éppen okos tanácsokra, információkra van szükségük a vállalat hatékonyabb működtetéséhez.