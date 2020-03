Csődbe ment a koronavírus miatt a legnagyobb brit regionális légitársaság

Válaszolt a Katasztrófavédelem a Mészáros Lőrinc-féle Mátrai Erőmű Zrt. tavaly nyári vízszennyezésével kapcsolatban az LMP-s Schmuck Erzsébet adatkérésére.

Mint levelükből kiderül, az időközben a magyar állam által megvásárolt céget „az Őzse-völgyi ipari víztározóból 2019 július 22. és augusztus 28. között kibocsátott szennyvíz által okozott rendkívüli vízszennyezés miatt” 2,1 millió, „a 2019 november 14. és 2019 december 5. között kibocsátott szennyvíz által okozott rendkívüli vízszennyezés miatt” 2,9 millió forint bírság megfizetésére kötelezte, amit az üzemeltető már teljesített. A válasz azt is tartalmazza, hogy a Katasztrófavédelem a víztározó biztonságos üzemeltetése érdekében bizonyos – nem részletezett - átalakítási intézkedések megtételét, valamint a kárelhárítási terve felülvizsgálatát is előírta. Kötelezték továbbá a szintén Mészáros-érdekeltségű Viresol Kft.-t az azonnali kárelhárításra, saját üzemi vízelvezetési rendszereinek felülvizsgálatára, a szennyezés-kibocsátás megelőzésére vonatkozó tervek elkészítésére és hatósági jóváhagyás érdekében történő benyújtására, ami ellen az érintett, a korábbi híradásokban a szennyezés vélelmezett forrásaként szereplő cég fellebbezett. A Katasztrófavédelem válaszlevele azt is tartalmazza, hogy az ügy valamely szereplője (a Mátrai Erőmű vagy a Viresol – hogy melyikük, azt nem rögzíti egyértelműen a szöveg) eltért a környezethasználati engedélytől, és a hatóság az okirat felülvizsgálatát kezdeményezte. A lapunk által megkérdezett szakértők a kiszabott bírságot meglepően enyhének nevezték azzal összefüggésben, hogy az még a szennyezés kivizsgálásával és elhárításával kapcsolatos állami költségeket sem fedezi, így aligha bír visszatartó erővel. Az ügyben büntetőeljárás is folyik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányságnál.