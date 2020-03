A GDPR miatt nem tudni, mikor jártak a koronavírusos diákok a Széchenyi fürdőben

Az átadás óta több gyerek is durva sérülést szenvedett a XVI. kerületi játszótéren.

Számtalan sérülést, köztük több komoly balesetet is okoztak azok a csúszdák Budapesten a XVI. kerületben található Reformátorok terén, amelyeket az önkormányzati választások előtt két nappal adott át a kerület. Utána egyszer már lezárták azokat, átépítették, de idén is több gyerek megsérült. Az önkormányzat most úgy döntött, hogy újra, immáron másodszor átépítteti a csúszdákat – írja a 24.hu . A kerület újraválasztott fideszes polgármestere, Kovács Péter korábban jól sikerült beruházásként emlegette a játszóteret. Hiába történt az átépítés után is több sérülés , a balesetveszélyes csúszdákat nem záratták le. Az önkormányzat ellenzéki képviselői rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezték. Azt akarták elérni, hogy azonnal zárják le a csúszdákat, és egy független szakértő vizsgálja ki az ügyet.