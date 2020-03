Érmet akar szerezni Tokióban

A tokiói nyári játékokig minden héten bemutatunk egy magyar sportolót, aki megszerezte a részvételi jogot. Az első Péni István sportlövő.

A még mindig szemtelenül fiatal, mindössze 23 éves Péni István már a második olimpiájára készül, és bár a sportlövészet kortalan sportágnak számít, nem nagyon szeretné halogatni gyerekkori álma beteljesülését: már a tokiói ötkarikás játékokon felállna a dobogóra.

Hogy ezt mennyire komolyan gondolja, arra a múlt hétvégi, Wroclawban megrendezett 10 méteres Európa-bajnokság a példa, ahol a légpuska versenyszámban pályafutása legnagyobb sikerét elérve, az első helyen végzett.

„Olimpiai számban még nem volt aranyérmem kontinensviadalról, és már régóta szerettem volna bizonyítani, hogy nem véletlenül tartottak és tartanak a sportág egyik nagy tehetségének” – mondta lapunknak Kissné Oroszi Edit tanítványa, aki hozzátette, hogy jól sikerült a felkészülése az Eb-re. „Kár lenne tagadni, hogy ez az én napom volt, csak tízeseket lőttem. A finálénak ugyan volt egy nehezebb szakasza, amikor kisebb hullámvölgybe kerültem, de akkor is éreztem, hogy képes vagyok a legfényesebb érem megszerzésére – fogalmazott Péni, aki végig alacsonyan tudta tartani a pulzusát, koncentrált, érett versenyzést mutatott be a lengyel városban. A 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok, a tavalyi Európa Játékokon az 50 méteres, három testhelyzetű puskaszámban bronzérmes magyar versenyző ezzel a mostani első helyével egy egészen más kávéház tagja lett. - Eddig is az esélyesek között tartottak számon, így nem plusz teherként élem meg a mostani aranyérmemet az olimpia közeledtével. Sokkal inkább megerősítés számomra, hogy képes vagyok elérni céljaimat.”

Az UTE sportlövője négy éve, Rio de Janeiróban sem vallott szégyent, amikor a légpuskában 1.5 körre volt a döntőtől, míg a 3x40 lövéses összetett versenyben két körre.

Péni István sportlövő családból származik, hiszen édesapja csapatban világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok futócéllövő volt, míg a puskával versenyző édesanyja a válogatottságig vitte.

„Annyira nem volt kötelező ezt a sportágat választanom, hogy kezdetben nem is szerették volna a szüleim, hogy sportlövő legyek. A tanulást fontosabbnak tartották. Én akartam mindig is lőni, és 11 éves koromban már nem tudtak visszatartani, és édesapám levitt az Újpest lőterére. Aztán onnantól kezdve támogattak, hogy kiderült, örököltem a tehetségüket. 2008 októberében kezdtem el lőni, versenyszerűen 2009-től. De már abban az évben ősszel megdöntöttem 10 méteren a serdülő országos csúcsot. Két esztendővel később pedig már második voltam a Hungarian Open elnevezésű nemzetközi versenyen, légpuskában” – mesélte a versenyző, aki 2019 februárjában, az Újdelhiben rendezett világkupán az 50 méteres összetett versenyszámban aratott győzelmével – első magyar sportlövőként – harcolta ki az ötkarikás indulás jogát.

„Reményekkel telve várom Tokiót, mert mindkét olimpiai versenyszámban egyaránt erős vagyok, ami nem túl gyakori a sportlövészetben. A légpuskában sűrűbb a mezőny, nagyon nagy a konkurencia, 50 méteren viszont nagyobb a különbség a versenyzők tudása között, és egy-egy sportlövő kvalitása nagyobb szerepet játszik a jó helyezés elérésében, mint a napi jó forma. A kínaiak, az indiaiak és az oroszok talán a legveszélyesebb ellenfelek, de az olimpiai kvótákat nem ajándékként adják” – avatott be bennünket a titkokba a magyar versenyző, aki Dénes Eszterrel az új olimpiai számban, 10 méteren a vegyes párosban is a dobogóra állhatott a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon, ezüstérmesek lettek. Jelen állás szerint Péni az eddigi egyetlen magyar női puskás kvótással, Mészáros Eszterrel indul majd ebben a számban az ötkarikás játékokon, de a májusi, plzeni európai olimpiai kvalifikációs versenyen – az eddigi négy (Péni, Major Veronika, Mészáros, Sidi Péter) mellett – még további magyar versenyzők juthatnak részvételi joghoz a nyári játékokon.