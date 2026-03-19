Aranyeső lövészetben

Nyugodtan nevezhetjük sporttörténelminek a tegnapi napot a a moszkvai légfegyveres Európa-bajnokságon, ugyanis előbb a Tasi Tamás, Sike József, Boros László összeállítású magyar csapat világcsúccsal nyerte meg a 30+30 lövéses számot - 1734 körrel zárt, s egy körrel megjavította a németek 2002-ben felállított világrekordját -, majd Miskolczi Julianna szerzett aranyérmet női légpuskában, míg Sike József bronzérmes lett a férfi futócéllövők 30+30-as számában.