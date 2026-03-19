A vádirat szerint doppingszert tett a vele köztudomásúan rossz viszonyt ápoló Péni István vitaminjai közé.
A tárca által közölt adatok alapján ezt a sportágat az általános iskolások és a gimnazisták mindössze 0,13 százaléka gyakorolja rendszeresen iskolai keretek között.
Péni a 21., Pekler a 32. helyen zárt.
A futóvadlövészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége 67 éves volt.
Pekler Zalán, Péni István és Sidi Péter nem voltak hajlandóak együtt, egy csapat tagjaiként rajthoz állni.
Elnöki figyelmeztetésben részesült Sidi Péter, a Komárom Olympia SE válogatott sportlövője.
A tokiói nyári játékokig minden héten bemutatunk egy magyar sportolót, aki megszerezte a részvételi jogot. Az első Péni István sportlövő.
Az olimpiai kvalifikációval járó vasárnapi, sportpisztolyban aratott győzelme után kedden a női légpisztolyosok között is nagy előnnyel nyert Major Veronika az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán.
Péni István után megszületett sportlövészetben a második ötkarikás kvóta is Újdelhiben.
Az UTE 22 éves klasszisa a magyar sportlövők közül elsőként szerzett helyet a 2020-as ötkarikás játékokra, összességében pedig a vitorlázó Berecz Zsombor és Érdi Mária után a harmadik kvótaszerzőnk.
Péni István bronzérmet nyert légpuskában a sportlövők dél-koreai világkupa-versenyén, Csangvonban.
Elhunyt Kisgyörgy Lajosné egykori sportlövő és edző, 123-szoros országos bajnok - tudatta a sportági szövetség az MTI-vel szombaton. Január 14-én lett volna 104 éves.
Pénteken a férfi vízilabda-válogatott negyedik csoportmérkőzésén Japánnal méri össze erejét.
Miskolczi Julianna a 22. helyen végzett női légpuskában a riói olimpia első versenynapján, szombaton.
Sidi Péter az ötödik helyen jutott döntőbe, s ott nyolcadik lett, Péni István viszont egyetlen körrel lemaradt a fináléról és a 12. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses számban a müncheni sportlövő világkupa szerdai zárónapján.
Nagyon úgy tűnik, az idei granadai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon Tobai-Sike Renáta vállalta magára a húzóember szerepét a magyar válogatottban. A szerdán sportpisztolyban egyéniben bronzérmes és ezzel olimpiai kvótás Tobai-Sike vezetésével előbb bronzérmet szerzett a magyar csapat, majd az egyéni döntőben az ötödik helyen végzett női légpisztolyban.
Nyugodtan nevezhetjük sporttörténelminek a tegnapi napot a a moszkvai légfegyveres Európa-bajnokságon, ugyanis előbb a Tasi Tamás, Sike József, Boros László összeállítású magyar csapat világcsúccsal nyerte meg a 30+30 lövéses számot - 1734 körrel zárt, s egy körrel megjavította a németek 2002-ben felállított világrekordját -, majd Miskolczi Julianna szerzett aranyérmet női légpuskában, míg Sike József bronzérmes lett a férfi futócéllövők 30+30-as számában.