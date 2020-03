Meghibásodás a paksi atomerőműben: csökkenteni kellett a 2-es blokk teljesítményét

A blokk a normál teljesítmény 50 százalékán üzemel.

A blokk teljesítményét március 5-én 0.00 órakor csökkentették, a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán - írták. Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra, a másik három blokk működését nem befolyásolja.

Utoljára decemberben volt hasonló, 100 MW-ot meghaladó nem tervezett teljesítménycsökkenés, de akkor több alkalommal is . Mind az 1-es blokkot érintette, ami januárban főjavításon is átesett. Tavaly év végén az erőmű vízkibocsátási ellenőrző rendszeréhez tartozó mintavételi szivattyúk is elromlottak.